В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России

17:00 24.07.2019   Армения

В Ереване покончил с собой 30-летний военнослужащий Погранвойск Российской Федерации.

Об этом сообщает Shamshyan.com, пишет news.am.

Издание сообщает, что 23 июля в 16.50 в Арабкирское отделение полиции поступило сообщение о том, что на одной из дач близ туннеля «Корейского ущелья» обнаружено тело мужчины.

Полиция и следователи выяснили, что погибший – 30-летний житель Арсен К. "покончил с собой путем повешения". 

По информации  источника издания, Арсен К. служил в дислоцированных в Армении Пограничных войсках России.



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