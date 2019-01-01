В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
|17:00 24.07.2019
|Армения
В Ереване покончил с собой 30-летний военнослужащий Погранвойск Российской Федерации.
Об этом сообщает Shamshyan.com, пишет news.am.
Издание сообщает, что 23 июля в 16.50 в Арабкирское отделение полиции поступило сообщение о том, что на одной из дач близ туннеля «Корейского ущелья» обнаружено тело мужчины.
Полиция и следователи выяснили, что погибший – 30-летний житель Арсен К. "покончил с собой путем повешения".
По информации источника издания, Арсен К. служил в дислоцированных в Армении Пограничных войсках России.
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