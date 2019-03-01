Держрибагентство звернулося до Грузії з проханням провести розслідування пожежі українського траулера

12:30 24.07.2019   Украина

Держрибагентство вживає всіх заходів для об’єктивного розслідування обставин аварійної події з судном ВАТМ “Іван Голубець” та закликало Грузію провести власне розслідування НП.

Про це пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку Держрибагентство України.

19 липня 2019 року через технічну несправність в машинному відділенні ВАТМ “Іван Голубець”, який належить ДП “Сервіс”, виникла пожежа. У зв’язку із надзвичайною ситуацією капітаном судна було прийнято рішення про евакуацію екіпажу на борт іншого риболовного судна, що знаходилося поблизу. За наявною інформацією, внаслідок інциденту загинув один громадянин України.

“Пізніше під час буксирування судна в порт м. Нуадібу (Ісламська Республіка Мавританія), ВАТМ „Іван Голубець“ затонув у зв’язку з його пошкодженням пожежею”, — зазначили у відомстві.

У повідомленні також вказано, що: “З метою об’єктивного розслідування і з’ясування причин інциденту на ВАТМ „Іван Голубець“ Держрибагентство звернулось до компетентних органів Грузії, як держави прапора, з проханням провести власне розслідування інциденту із залученням компетентних органів Мавританії, у територіальних водах якої сталась подія. Крім того, Держрибагентством ініційовано створення комісії із залученням інших центральних органів виконавчої влади та державних підприємств”.

Нагадуємо, на траулері, що затонув біля узбережжя Африки, перебували 29 українців.



Ще на цю тему:

17:40 02.07.2019
У Грузії пояснили зміну посла в Україні
10:00 30.05.2019
Грузия снова хочет экстрадиции вернувшегося в Украину Саакашвили
15:15 29.05.2019
Грузія та Україна виступають за обмеження права вето у Радбезі ООН
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
15:41 08.02.2019
До Грузії за ID-карткою можна буде потрапити вже з 1 березня 2019 року
19:21 16.01.2019
Україна перегляне торговельну угоду з Грузією
13:34 03.12.2018
В МИД рассказали подробности о задержании украинцев в Грузии
18:55 19.09.2018
Правительство Украины одобрило соглашение с Грузией о поездках за ID-картами
13:23 31.08.2018
Для мэрии Батуми «Черкасский автобус» поставит сорок автобусов Isuzu Ataman / Фото
16:35 28.08.2018
Через месяц украинцы смогут ездить в Грузию по внутренним паспортам
15:06 18.07.2018
Украина и Грузия обсудили возможность поездок между странами по внутренним паспортам
10:33 27.06.2018
США наращивают военные поставки в Грузию и Украину для защиты стран от РФ - Госдеп
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестивалю
15:20 17.07.2019
Объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми вырос
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
Всі новини країни
Армения Армения
17:00 24.07.2019
В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
15:49 23.07.2019
На российской военной базе в Армении началось слаживание мотострелковых рот
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:34 23.07.2019
Президент Болгарії наклав вето на купівлю в США винищувачів F-16
14:00 22.07.2019
Парламент Болгарии одобрил закупку истребителей F-16
12:00 22.07.2019
У Болгарії хакери зламали урядову базу з даними на все доросле населення
21:00 19.07.2019
Підозрюваний у кібератаці на податкове відомство Болгарії вийшов на свободу
Всі новини країни
Греция Греция
15:40 24.07.2019
В Греции обещают запустить инвестиционный проект, стоимостью почти 9 млрд долларов уже в этом году
14:46 23.07.2019
Новое правительство Греции получило вотум доверия парламента
09:42 23.07.2019
Прем'єр Греції обіцяє ввести заборону на куріння в громадських місцях
22:00 22.07.2019
У Греції знову лісові пожежі
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:40 24.07.2019
В Грузии пройдут учения с участием 14 стран-членов и партнеров НАТО
13:32 23.07.2019
У Грузії стався землетрус
19:00 22.07.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии пройдут курс подводного вождения танков
20:40 19.07.2019
У Грузії суд звільнив обвинувачену у торгівлі дітьми українку
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:40 24.07.2019
Молдова заборонить імпорт свинини з Румунії та України
08:20 24.07.2019
ЄС після майже дворічної паузи виділив Молдові 14,5 млн євро
21:40 23.07.2019
Уряд Молдови затвердив підписання трьох угод про фінансування з ЄС
19:30 19.07.2019
В Пограничной полиции Молдовы новый руководитель
Всі новини країни
Россия Россия
17:10 24.07.2019
У РФ затримали корабель під прапором Молдови: на борту перебували 14 громадян України
16:20 24.07.2019
В КБ "Вымпел" рассказали о перспективных судах вспомогательного флота ВМФ России / Видео
15:20 24.07.2019
ЮВО: Авиация округа "уничтожила" колону военной техники условного противника
14:00 24.07.2019
В РФ таможенный сбор на посылки из-за рубежа вырастет вдвое
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:00 24.07.2019
Премьера Румынии выдвинули кандидатом в президенты на предстоящих выборах
09:40 22.07.2019
Франція підтримає кандидатуру Лаури Кодруце Ковесі з Румунії на посаду головного прокурора ЄС
15:48 18.07.2019
Экс-министр иностранных дел Румынии назначен заместителем Генсека НАТО
10:01 18.07.2019
Колишній міністр закордонних справ Румунії став заступником очільника НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
12:20 24.07.2019
Туреччина посилює охорону кораблів в Середземномор’ї
16:54 23.07.2019
Туреччина посилює охорону кораблів в Середземномор’ї
12:28 23.07.2019
Делегация жандармерии Турции впервые прибыла в Москву для обмена опытом с Росгвардией
10:22 23.07.2019
Турция обещает ответ США в случае санкций
Всі новини країни
Украина Украина
17:20 24.07.2019
Жители оккупированного Симферополя массово жалуются на мутную воду из кранов / Фото
16:50 24.07.2019
Архієпископ Климент: «На Росію чекають санкції в разі знищення собору ПЦУ у Сімферополі»
16:40 24.07.2019
Оккупанты жалуются, что Крым заполнили недобросовестные подрядчики
15:55 24.07.2019
Один член екіпажу затонулого українського судна "Іван Голубець" зник безвісти
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд