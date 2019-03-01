Держрибагентство вживає всіх заходів для об’єктивного розслідування обставин аварійної події з судном ВАТМ “Іван Голубець” та закликало Грузію провести власне розслідування НП.

Про це пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку Держрибагентство України.

19 липня 2019 року через технічну несправність в машинному відділенні ВАТМ “Іван Голубець”, який належить ДП “Сервіс”, виникла пожежа. У зв’язку із надзвичайною ситуацією капітаном судна було прийнято рішення про евакуацію екіпажу на борт іншого риболовного судна, що знаходилося поблизу. За наявною інформацією, внаслідок інциденту загинув один громадянин України.

“Пізніше під час буксирування судна в порт м. Нуадібу (Ісламська Республіка Мавританія), ВАТМ „Іван Голубець“ затонув у зв’язку з його пошкодженням пожежею”, — зазначили у відомстві.

У повідомленні також вказано, що: “З метою об’єктивного розслідування і з’ясування причин інциденту на ВАТМ „Іван Голубець“ Держрибагентство звернулось до компетентних органів Грузії, як держави прапора, з проханням провести власне розслідування інциденту із залученням компетентних органів Мавританії, у територіальних водах якої сталась подія. Крім того, Держрибагентством ініційовано створення комісії із залученням інших центральних органів виконавчої влади та державних підприємств”.

Нагадуємо, на траулері, що затонув біля узбережжя Африки, перебували 29 українців.