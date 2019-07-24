Російські пропагандисти придумали новий фейк за участю українського політв'язня Павла Гриба.

Відповідне відео опубліковано в YouTube, передає Апостров.

"Задуманий Грибом теракт повинен був стати актом помсти українських націоналістів за Крим і Донбас. Тетяна Єршова (одинадцятикласниця, нібито завербована Грибом для здійснення теракту в школі Сочі, - прим. ред.) Погодилася і отримала інструкції з виготовлення бомби, але здійснити задумане не змогла - її і вербувальника затримали співробітники ФСБ", - пишуть російські пропагандисти, публікуючи відео изза суду.З'явилося фото школярки Тетяни Єршової, через яку українського політв'язня Павла Грибаросійські спецслужби викрали на території Білорусі.

Також у вівторок, 23 липня, Верховний суд Росії визнав "законним" вирок українцю Павлу Грибу, якого засудили на 6 років колонії за нібито "заклики до тероризму".

"Рішення суду визнати законним, скаргу захисту залишити без задоволення", - йдеться в постанові суду.

При цьому, МЗС України висловив рішучий протест Росії у зв'язку з рішенням у справі Павла Гриба і закликав світову спільноту засудити неправомірний крок Москви.

"Це рішення російського суду, як і всі рішення по іншим безпідставно засудженим в РФ громадянам України, в очах усього світу є ще одним свідченням повної відсутності в Росії будь-якого правосуддя і справедливості", - заявило міністерство.

Нагадаємо, тяжкохворого Павла Гриба росіяни викрали 24 серпня 2017 року на території Білорусі. Хлопцеві інкримінують "схиляння до теракту". За версією звинувачення, Павло Гриб схиляв російську школярку Тетяну Єршову з Сочі створити і підірвати вибухівку.