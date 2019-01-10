Церемония передачи Боевого знамени вновь назначенному командиру Новороссийской военно-морской базы прошла в Новороссийске.

Об этом сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев, пишет Интерфакс.

"Командир объединения Черноморского флота контр-адмирал Олег Шастов, получивший новое назначение, передал Боевое знамя командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Игорю Осипову, который вручил его назначенному командиром Новороссийской ВМБ контр-адмиралу Виктору Кочемазову", - сказал Рулев.

В Новороссийске расположен штаб бригады дизельных подводных лодок проекта 636.3 Черноморского флота. Эти подлодки оснащены крылатыми ракетами "Калибр". Действуя в составе российской эскадры в Средиземном море, эти подлодки неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.

Новый командующий Новороссийской ВМБ Виктор Кочемазов ранее служил на атомных подводных лодках Северного флота (СФ) в должностях командира группы, помощника командира, старшего помощника, командира АПЛ. После окончания с отличием и золотой медалью Военно-морской академии им. Н.Г.Кузнецова (2003 г.) проходил службу в должностях заместителя командира дивизии атомных подводных лодок, командира дивизии АПЛ.

С 2005 по 2008 год был начальником штаба 24-й дивизии подводных лодок СФ. В 2009 - 2010 гг. - командир 24-й дивизии подводных лодок СФ. С 9 июля 2010 года являлся начальником штаба - первым заместителем командующего подводными силами Северного флота. В 2012-2013 гг. - начальник штаба - первый заместитель командующего подводными силами Тихоокеанского флота. В 2013 году был назначен начальником Управления боевой подготовки ВМФ.

Награждён орденами Мужества, "За военные заслуги", "За морские заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

В мае телеканал "Звезда" сообщал о том, что модернизация Новороссийской ВМБ завершится в 2020 году, пишет изданиие.

"Строительство Новороссийской военно-морской базы завершится в следующем году. В незамерзающей Цемесской бухте уже построены причалы, восточный мол, здание штаба, техкомплекс для подлодок. В ближайшее время достроят западный мол. Эти гидротехнические сооружения защитят внутренний рейд новороссийской гавани от штормов", - говорилось в сообщении телеканала.

По данным "Звезды", до 2022 года состав базы пополнят шесть новых кораблей.

Ранее военные сообщили о начале модернизации инфраструктуры Новороссийской военно-морской базы: военных городков и причальных сооружений, строительстве военной гавани, предназначенной для размещения новых кораблей и подводных лодок.