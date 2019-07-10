В оккупированном Крыму необходимо усилить работу по выявлению недобросовестных подрядчиков.

Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил "депутат" Госсовета оккупированного Крыма Валерий Аксенов.

По словам "депутата", "черные списки", которые на протяжении нескольких лет составляют в МинЖКХ, не работают.

"13 июня 2016 года Министерство ЖКХ опубликовало список недобросовестных подрядчиков — шесть предприятий. При этом никто не в ФАС, ни в суд не пошел, эти подрядчики и сегодня продолжают работать в Крыму. Приходят одни и те же люди, меняют названия фирм, выигрывают тендеры", — отметил т.н. "парламентарий".

Валерий Аксенов также посетовал на отсутствие системы в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства: "На сегодняшний день много вопросов, касающихся проблем ЖКХ. Нам надо в Министерстве ЖКХ выстраивать системную работу. Это позволит понимать всем, от главы Крыма до дворника, чем занимается каждая структура, какая у нее зона ответственности. Такой системы, к сожалению, нет".