Архиепископ ПЦУ в Крыму: Народ не позволит больше уничтожать Украину

11:50 24.07.2019   Крым

Оккупанты в Крыму пытаются уничтожить Украинскую православную церковь – единственный очаг украинства, сохранившийся с 2014 года. В то же время новая власть должна продолжить курс на утверждение Украины, поскольку за независимость заплатили очень большую цену.

Нападения на Православную церковь Украины на оккупированном полуострове – это удар не только по религиозной свободе. Об этом заявил архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент в интервью «Голос Америки», информирует enovosty.com/news.

Он добавил, что это удар по жителям полуострова, которые идентифицируют себя как украинцы. Однако Климент говорит, что не прекратит своей деятельности – даже несмотря на уничтожение церкви, выселение из помещение и реальную угрозу ареста. Говорит, что готов служить даже на улице, если придется.

Люди приходят в церковь, страха нет. Страх был сначала в 2014-2015 годах, тогда была неопределенность, люди не знали, что делать, как, куда ехать или оставаться в Крыму. Сейчас, слава Богу, ситуация с 2015 года была относительно спокойная, люди приходят, молятся, по большим праздникам до трех тысяч человек приходит во время праздничных богослужений, – рассказал Климент.

Архиепископ также отметил, что в церковь ходят даже много русскоязычных, которые приехали на оккупированный полуостров из России.

«Им нравится то спокойствие, которое царит в церкви, потому что мы не занимаемся политикой, мы ни за кого не агитируем, мы молимся Богу», – пояснил он.

В то же время Климент обратился к новой украинской власти и подчеркнул – «она должна понять, властью в какой стране она хочет быть». Священнослужитель отметил – украинцы имеют большое корни и страшную историю. За независимость заплатили и сейчас платим очень высокую цену – поэтому пренебрегать этим нельзя.

Если в государстве Украина, то она должна, во-первых, сохранить, то что было сделано и сохранено, начиная с 2014 года. Затем, если у новой власти есть какие-то претензии к старой власти, – нужно не критиковать, не уничтожать, а исправить и продолжить курс на утверждение государства Украина как государства, которое бы уважали и ценили во всем мире, – добавил архиепископ.

Так называемый суд в оккупированном Крыму решил отобрать у Крымской епархии ПЦУ ее главный храм – кафедральный собор Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе. Здание должны передать в пользование так называемого министерства имущества в системе российской власти Оккупанты в Крыму отобрали у ПЦУ главный храм . Кроме того, Крымская епархия ПЦУ также должна оплатить судебные сборы на сумму в 12 тысяч рублей (почти 5 тысяч гривен).

 



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