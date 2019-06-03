У Росії придумали виправдання, чому «Адмірал Кузнєцов» – ущербний авіаносець

11:30 24.07.2019   Россия

У ЗМІ з’являється безліч критичних матеріалів про єдиного авіаносця РФ «Адмірала Кузнєцова», що, очевидно, пов’язано з дорожнечею таких кораблів.

Про це пише в «Известиях» військовий експерт Дмитро Болтенков, передає InfoResist.

За його відомостями, «Адмірала Кузнєцова» створили тому, що в СРСР розглядалася можливість війни як з НАТО, так і з Китаєм.

«Такого широкого спектра зброї не складалося навіть у США. СРСР же об’єктивніше був бідніший, ніж країни західного світу. Тому доводилося економити і шукати перспективні види військової техніки», — сказано в статті.

На думку глави «Криловського державного наукового центру» Павла Філіппова, створення малого неатомного авіаносця обійдеться в 200 мільярдів рублів і п’яти років роботи.

Раніше повідомлялося, що американський журнал The National Interest склав у березні минулого року рейтинг найгірших авіаносців у світовій історії, коли-небудь спущених на воду.

Його очолив «Адмірал Кузнєцов», який в даний час знаходиться на ремонті.



Ще на цю тему:

08:40 22.07.2019
Гендиректор Зеленодольского завода рассказал о строительстве новых кораблей / Видео
19:57 12.07.2019
В России заложат две новые атомные подлодки
12:38 09.07.2019
МРК "Буян-М" пообещали оснастить российскими двигателями
19:20 25.06.2019
Для ВМФ России создают подлодку П-750Б с газотурбинной энергоустановкой
18:00 25.06.2019
Новая линейка вспомогательных судов для ВМФ ушла в Минобороны
17:20 25.06.2019
Объединенная судостроительная корпорация не создаст свой дизельный центр на фоне поломок двигателей для ВМФ
17:01 03.06.2019
Из-за отсутствия украинских комплектующих в России фрегаты решили заменить корветами
15:01 30.05.2019
Тральщик "Владимир Емельянов" оснастят российскими безэкипажными катерами / Фото
14:31 27.05.2019
Плохая карма новейших российских ледоколов: сроки сдачи опять сдвинули "вправо"
14:01 22.05.2019
Санкции: Зеленодольский завод сдвинул сроки сдачи Каракуртов "вправо" / Фото
15:15 20.05.2019
Перепроектирование новых БДК в России будет вестись параллельно с постройкой
13:01 17.05.2019
В России возникли проблемы при испытаниях атомной многоцелевой подлодки
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестивалю
15:20 17.07.2019
Объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми вырос
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
Всі новини країни
Армения Армения
15:49 23.07.2019
На российской военной базе в Армении началось слаживание мотострелковых рот
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:34 23.07.2019
Президент Болгарії наклав вето на купівлю в США винищувачів F-16
14:00 22.07.2019
Парламент Болгарии одобрил закупку истребителей F-16
12:00 22.07.2019
У Болгарії хакери зламали урядову базу з даними на все доросле населення
21:00 19.07.2019
Підозрюваний у кібератаці на податкове відомство Болгарії вийшов на свободу
Всі новини країни
Греция Греция
14:46 23.07.2019
Новое правительство Греции получило вотум доверия парламента
09:42 23.07.2019
Прем'єр Греції обіцяє ввести заборону на куріння в громадських місцях
22:00 22.07.2019
У Греції знову лісові пожежі
10:00 22.07.2019
Північна Македонія сподівається на підтримку нової влади Греції
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:32 23.07.2019
У Грузії стався землетрус
19:00 22.07.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии пройдут курс подводного вождения танков
20:40 19.07.2019
У Грузії суд звільнив обвинувачену у торгівлі дітьми українку
19:00 19.07.2019
ЮВО: Мотострелковые соединения десантировались в горах Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
08:20 24.07.2019
ЄС після майже дворічної паузи виділив Молдові 14,5 млн євро
21:40 23.07.2019
Уряд Молдови затвердив підписання трьох угод про фінансування з ЄС
19:30 19.07.2019
В Пограничной полиции Молдовы новый руководитель
11:05 19.07.2019
В Молдове могут вернуть выборы по партийным спискам
Всі новини країни
Россия Россия
12:01 24.07.2019
У Новороссийской военно-морской базы новый командир
12:00 24.07.2019
КНДР затримала російське судно / Фото
11:30 24.07.2019
У Росії придумали виправдання, чому «Адмірал Кузнєцов» – ущербний авіаносець
09:20 24.07.2019
ЮВО: Стартовали мсштабные двусторонние учения двух общевойсковых армий
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:40 22.07.2019
Франція підтримає кандидатуру Лаури Кодруце Ковесі з Румунії на посаду головного прокурора ЄС
15:48 18.07.2019
Экс-министр иностранных дел Румынии назначен заместителем Генсека НАТО
10:01 18.07.2019
Колишній міністр закордонних справ Румунії став заступником очільника НАТО
11:59 16.07.2019
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
12:20 24.07.2019
Туреччина посилює охорону кораблів в Середземномор’ї
16:54 23.07.2019
Туреччина посилює охорону кораблів в Середземномор’ї
12:28 23.07.2019
Делегация жандармерии Турции впервые прибыла в Москву для обмена опытом с Росгвардией
10:22 23.07.2019
Турция обещает ответ США в случае санкций
Всі новини країни
Украина Украина
11:50 24.07.2019
Архиепископ ПЦУ в Крыму: Народ не позволит больше уничтожать Украину
11:40 24.07.2019
Кордон з Росією та Молдовою посилили комплексами ядерного контролю / Фото
11:20 24.07.2019
Днопоглиблення в Маріупольському порту розпочав увесь флот / Фото
11:00 24.07.2019
МЗС закликає міжнародну спільноту допомогти у звільненні Бекірова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд