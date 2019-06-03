У ЗМІ з’являється безліч критичних матеріалів про єдиного авіаносця РФ «Адмірала Кузнєцова», що, очевидно, пов’язано з дорожнечею таких кораблів.

Про це пише в «Известиях» військовий експерт Дмитро Болтенков, передає InfoResist.

За його відомостями, «Адмірала Кузнєцова» створили тому, що в СРСР розглядалася можливість війни як з НАТО, так і з Китаєм.

«Такого широкого спектра зброї не складалося навіть у США. СРСР же об’єктивніше був бідніший, ніж країни західного світу. Тому доводилося економити і шукати перспективні види військової техніки», — сказано в статті.

На думку глави «Криловського державного наукового центру» Павла Філіппова, створення малого неатомного авіаносця обійдеться в 200 мільярдів рублів і п’яти років роботи.

Раніше повідомлялося, що американський журнал The National Interest склав у березні минулого року рейтинг найгірших авіаносців у світовій історії, коли-небудь спущених на воду.

Його очолив «Адмірал Кузнєцов», який в даний час знаходиться на ремонті.