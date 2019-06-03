В КБ "Вымпел" рассказали о перспективных судах вспомогательного флота ВМФ России / Видео
|16:20 24.07.2019
|Россия
Нижегородское конструкторское бюро "Вымпел" привезло на Международный военно-морской салон-2019 макеты уже построенных судов.
Среди них – малое гидрографическое судно проекта 19910, противодиверсионный катер проекта 21980, шифр "Грачонок", и ледокол обеспечения проекта 21180, сообщает FlotProm.
Сейчас специалисты КБ создают целый ряд проектов судов для вспомогательного флота ВМФ России. Об экспозиции предприятия (в составе объединенного стенда ОСК), а также о перспективных разработках рассказал съемочной группе Mil.Press TV главный конструктор проектов "Вымпела" Евгений Песков.
Девятый Международный военно-морской салон проходил в Санкт-Петербурге с 10 по 14 июля. В нем участвовали 353 компании (28 – иностранные, из 19 государств). В мероприятии задействовали 17 кораблей, катеров и судов из состава ВМФ России.
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