Нижегородское конструкторское бюро "Вымпел" привезло на Международный военно-морской салон-2019 макеты уже построенных судов.

Среди них – малое гидрографическое судно проекта 19910, противодиверсионный катер проекта 21980, шифр "Грачонок", и ледокол обеспечения проекта 21180, сообщает FlotProm.

Сейчас специалисты КБ создают целый ряд проектов судов для вспомогательного флота ВМФ России. Об экспозиции предприятия (в составе объединенного стенда ОСК), а также о перспективных разработках рассказал съемочной группе Mil.Press TV главный конструктор проектов "Вымпела" Евгений Песков.

Девятый Международный военно-морской салон проходил в Санкт-Петербурге с 10 по 14 июля. В нем участвовали 353 компании (28 – иностранные, из 19 государств). В мероприятии задействовали 17 кораблей, катеров и судов из состава ВМФ России.