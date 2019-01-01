Премьера Румынии выдвинули кандидатом в президенты на предстоящих выборах
|16:00 24.07.2019
|Румыния
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ, возглавляющая правящую Социал-демократическую партию (СДПР), выдвинута кандидатом от социал-демократов на осенних президентских выборах.
Как сообщило издание Hotnews, другие кандидаты пока не заявили о своем участии, пишет regnum.
Предполагается, что нынешний президент Клаус Йоханнис попытается перебираться на второй срок. Он же считается вероятным фаворитом гонки.
Выборы президента Румынии назначены на 10 ноября. Второй тур, если он понадобится, может пройти спустя две недели.
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