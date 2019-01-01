Правительство Греции планирует ускорить процесс регулирования, с тем чтобы к концу года был запущен, отложенный несколько лет назад инвестиционный туристический проект в старом афинском аэропорту Эллинико.

Об этом заявил министр развития Адонис Георгиадис заявил, пишут Русские Афины.

При поддержке инвестиционных фондов Китая и стран Персидского залива Lamda Development планирует превратить заброшенный аэропорт Эллинико в столице Греции в комплекс роскошных резиденций, отелей, яхтенной пристани для яхт и казино общей стоимостью около 8 миллиардов евро (8,97 миллиарда долларов).

Но этот проект, являющийся частью соглашения о предоставлении финансовой помощи между Грецией и его кредиторами, столкнулся с бюрократическими задержками в последние годы на фоне продолжительного скандала с критиками, которые опасаются, что это нанесет ущерб окружающей среде и культурному наследию страны.

Излагая свою политику после того, как консерваторы победили на парламентских выборах в этом месяце, Георгиадис заявил, что министерство ускорит процесс лицензирования, чтобы Lamda могла взять в аренду территорию аэропорта у государства и начать строительство.

В ближайшее время, ожидается получение ряда одобрений от нескольких министерств и тендер на строительство казино.

Георгиадис заявил, что крайний срок подачи заявок на строительство казино в рамках проекта Elliniko , будет перенесен на 31 июля без указания причин.