В Греции обещают запустить инвестиционный проект, стоимостью почти 9 млрд долларов уже в этом году
|15:40 24.07.2019
|Греция
Правительство Греции планирует ускорить процесс регулирования, с тем чтобы к концу года был запущен, отложенный несколько лет назад инвестиционный туристический проект в старом афинском аэропорту Эллинико.
Об этом заявил министр развития Адонис Георгиадис заявил, пишут Русские Афины.
При поддержке инвестиционных фондов Китая и стран Персидского залива Lamda Development планирует превратить заброшенный аэропорт Эллинико в столице Греции в комплекс роскошных резиденций, отелей, яхтенной пристани для яхт и казино общей стоимостью около 8 миллиардов евро (8,97 миллиарда долларов).
Но этот проект, являющийся частью соглашения о предоставлении финансовой помощи между Грецией и его кредиторами, столкнулся с бюрократическими задержками в последние годы на фоне продолжительного скандала с критиками, которые опасаются, что это нанесет ущерб окружающей среде и культурному наследию страны.
Излагая свою политику после того, как консерваторы победили на парламентских выборах в этом месяце, Георгиадис заявил, что министерство ускорит процесс лицензирования, чтобы Lamda могла взять в аренду территорию аэропорта у государства и начать строительство.
В ближайшее время, ожидается получение ряда одобрений от нескольких министерств и тендер на строительство казино.
Георгиадис заявил, что крайний срок подачи заявок на строительство казино в рамках проекта Elliniko , будет перенесен на 31 июля без указания причин.
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