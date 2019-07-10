"Министерством имущества" оккупированного Крыма запланирован аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков "республиканской собственности".

Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу оккупационного ведомства.

Так, на торги представлены три земельных участка сельскохозяйственного назначения, расположенные в Раздольненском, Красноперекопском и Сакском районах.

«Среди лотов представлен земельный участок площадью более 22 гектаров, находящийся на территории Ручьевского сельского поселения Раздольненского района, вид разрешенного использования – выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. Срок договора аренды – 49 лет. Земельный участок, расположенный на территории Филатовского сельского поселения Красноперекопского района, имеет общую площадь порядка 122 гектаров, вид разрешенного использования – выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. Срок договора аренды – десять лет», — сообщили в пресс-службе. Кроме того, на аукцион на право заключения договора аренды сроком на 49 лет также выставлен земельный участок, находящийся в районе села Ильинка Сизовского сельского поселения Сакского муниципального района за границами населенных пунктов. Площадь земельного участка – 15 гектаров, вид разрешенного использования – растениеводство. «Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 114, каб. 204. Дата окончания приема заявок – 19 августа», — уточнили в пресс-службе.