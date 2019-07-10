Оккупанты выставили на торги три земельных участка сельскохозяйственного назначения

18:40 24.07.2019   Крым

"Министерством имущества" оккупированного Крыма запланирован аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков "республиканской собственности". 

Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу оккупационного ведомства. 

Так, на торги представлены три земельных участка сельскохозяйственного назначения, расположенные в Раздольненском, Красноперекопском и Сакском районах. 

«Среди лотов представлен земельный участок площадью более 22 гектаров, находящийся на территории Ручьевского сельского поселения Раздольненского района, вид разрешенного использования – выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. Срок договора аренды – 49 лет. Земельный участок, расположенный на территории Филатовского сельского поселения Красноперекопского района, имеет общую площадь порядка 122 гектаров, вид разрешенного использования – выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. Срок договора аренды – десять лет», — сообщили в пресс-службе. Кроме того, на аукцион на право заключения договора аренды сроком на 49 лет также выставлен земельный участок, находящийся в районе села Ильинка Сизовского сельского поселения Сакского муниципального района за границами населенных пунктов. Площадь земельного участка – 15 гектаров, вид разрешенного использования – растениеводство. «Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 114, каб. 204. Дата окончания приема заявок – 19 августа», — уточнили в пресс-службе.



Ще на цю тему:

17:40 24.07.2019
У оккупантов недосчитались миллиона туристов в Крыму
16:40 24.07.2019
Оккупанты жалуются, что Крым заполнили недобросовестные подрядчики
13:00 24.07.2019
Из-за прорыва коллектора оккупанты закрыли пляж в Судаке
10:20 24.07.2019
Желающих строить очистные сооружения в Севастополе не нашлось. Фекалии сливают в море / Фото
21:19 23.07.2019
"Масштаб просто колоссальный" - эксперт о выбросах дельфинов на побережье Крыма
12:49 23.07.2019
Суд разрешил "Ощадбанку" взыскать долг с России
20:45 22.07.2019
Еще одном лагере оккупированного Крыма массово заболели дети
18:15 22.07.2019
При Украине такого не было: предприниматели назвали весомую причину высоких цен в Крыму
11:20 22.07.2019
В Крыму выявлено 37 случаев самовольного захвата земли под карьеры
14:40 19.07.2019
Бойовику "Самооборони Криму" продовжили арешт
21:49 18.07.2019
Сотрудники столовой заразили детей в лагере «Лучистый» норовирусной инфекцией
19:17 18.07.2019
Кремль відреагував на заклик Зеленського звільнити моряків: спочатку Вишинський
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестивалю
15:20 17.07.2019
Объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми вырос
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
17:00 24.07.2019
В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
15:49 23.07.2019
На российской военной базе в Армении началось слаживание мотострелковых рот
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:34 23.07.2019
Президент Болгарії наклав вето на купівлю в США винищувачів F-16
14:00 22.07.2019
Парламент Болгарии одобрил закупку истребителей F-16
12:00 22.07.2019
У Болгарії хакери зламали урядову базу з даними на все доросле населення
21:00 19.07.2019
Підозрюваний у кібератаці на податкове відомство Болгарії вийшов на свободу
Всі новини країни
Греция Греция
15:40 24.07.2019
В Греции обещают запустить инвестиционный проект, стоимостью почти 9 млрд долларов уже в этом году
14:46 23.07.2019
Новое правительство Греции получило вотум доверия парламента
09:42 23.07.2019
Прем'єр Греції обіцяє ввести заборону на куріння в громадських місцях
22:00 22.07.2019
У Греції знову лісові пожежі
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:20 24.07.2019
ЮВО: Зенитчики российской военной базы в Абхазии проведут тактическое учение
13:40 24.07.2019
В Грузии пройдут учения с участием 14 стран-членов и партнеров НАТО
13:32 23.07.2019
У Грузії стався землетрус
19:00 22.07.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии пройдут курс подводного вождения танков
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:50 24.07.2019
Молдовським перевізникам скасували обмеження терміну перебування в Україні
12:40 24.07.2019
Молдова заборонить імпорт свинини з Румунії та України
08:20 24.07.2019
ЄС після майже дворічної паузи виділив Молдові 14,5 млн євро
21:40 23.07.2019
Уряд Молдови затвердив підписання трьох угод про фінансування з ЄС
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 24.07.2019
ЮВО: Соединения общевойсковой армии развернули более 10 полевых пунктов управления
18:30 24.07.2019
Председатель Госдумы поддержал законопроект о защите фигурантов санкционных списков
18:00 24.07.2019
ЮВО: Подразделение РЭБ в ходе учения "перехватило" управление БЛА условного противника
17:10 24.07.2019
У РФ затримали корабель під прапором Молдови: на борту перебували 14 громадян України
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:00 24.07.2019
Премьера Румынии выдвинули кандидатом в президенты на предстоящих выборах
09:40 22.07.2019
Франція підтримає кандидатуру Лаури Кодруце Ковесі з Румунії на посаду головного прокурора ЄС
15:48 18.07.2019
Экс-министр иностранных дел Румынии назначен заместителем Генсека НАТО
10:01 18.07.2019
Колишній міністр закордонних справ Румунії став заступником очільника НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
19:20 24.07.2019
Туреччина пригрозила скасуванням угоди з ЄС про реадмісію мігрантів
12:20 24.07.2019
Туреччина посилює охорону кораблів в Середземномор’ї
16:54 23.07.2019
Туреччина посилює охорону кораблів в Середземномор’ї
12:28 23.07.2019
Делегация жандармерии Турции впервые прибыла в Москву для обмена опытом с Росгвардией
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 24.07.2019
Risoil збільшить потужності зберігання на терміналі в Чорноморську / Фото
20:20 24.07.2019
Крымстат рассказал что подорожало и что подешевело в оккупированном Крыму
20:00 24.07.2019
У Москві затримали активіста, який допомагає військовополоненим українським морякам
19:40 24.07.2019
ФСБ РФ закінчила слідство щодо українських моряків
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд