В Судаке возбуждено уголовное дело по факту избиения фотографами туристов / Видео
|15:00 24.07.2019
|Крым
В Судаке возбуждено уголовное дело по факту избиения фотографами туриста, который отказался платить за фотографию с орлом.
Об этом сообщает пресс-служба оккупационной администрации города, передает РИА Новости.
Сообщается, что в Судаке фотографы с животными избили туристов прямо у стен Генуэзской крепости.
"Ситуация находится на особом контроле "прокуратуры" и оккупационной администрации города Судак", — сообщается на сайте администрации.
По этому поводу уже высказался и т.н. "мэр" Судака Андрей Некрасов.
"Практика административных протоколов, которые регулярно выписывают сотрудники администрации, не пугает "фотоживодеров". В данном случае речь идет об уголовной ответственности, и виновные должны понести справедливое наказание. Администрация города призывает граждан не содействовать нелегальному бизнесу на животных и решительно отказываться от предложений по фотографированию с животными и птицами", — передают слова Андрея Некрасова на сайте оккупационной администрации.
Видео драки попало в соцсети.
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