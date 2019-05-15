В Судаке возбуждено уголовное дело по факту избиения фотографами туриста, который отказался платить за фотографию с орлом.

Об этом сообщает пресс-служба оккупационной администрации города, передает РИА Новости.

Сообщается, что в Судаке фотографы с животными избили туристов прямо у стен Генуэзской крепости.

"Ситуация находится на особом контроле "прокуратуры" и оккупационной администрации города Судак", — сообщается на сайте администрации.

По этому поводу уже высказался и т.н. "мэр" Судака Андрей Некрасов.

"Практика административных протоколов, которые регулярно выписывают сотрудники администрации, не пугает "фотоживодеров". В данном случае речь идет об уголовной ответственности, и виновные должны понести справедливое наказание. Администрация города призывает граждан не содействовать нелегальному бизнесу на животных и решительно отказываться от предложений по фотографированию с животными и птицами", — передают слова Андрея Некрасова на сайте оккупационной администрации.

Видео драки попало в соцсети.