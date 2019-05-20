Оккупанты заявляют о росте объема инвестиций в "крымскую СЭЗ" на 30%
|14:40 24.07.2019
|Крым
Объем инвестиций в "крымскую свободную экономическую зону" вырос на 30% до 46 млрд в 2018 году.
Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на отчет министерства экономического развития России.
Отмечается, что в 2017 году объем инвестиций в крымскую СЭЗ составил 36 млрд рублей. В настоящее время, зона насчитывает 1714 участников, реализующих 1774 инвестпроекта. В частности, 355 запущено в сфере строительства, 311 — в промышленности, 304 — в сегменте услуг, 268 — в торговле. Остальные проекты реализуются в сфере туризма, транспорта, энергетики и др.
Крупнейшие проекты реализуются международным аэропортом Симферополь, тепличным комбинатом «Белогорский», заводом марочных вин «Коктебель», судостроительным заводом «Залив», «Крымлифтмашем» и Инкерманским заводом марочных вин.
При этом, в минэкономразвития России считают, что развитие крымской СЭЗ в прошлом году забуксовало. Чтобы повысить интерес к ней ведомство предложило вернуть пониженные тарифы по страховым взносам для работников, которые были отменены в 2018 году.
Тем не менее, "крымская СЭЗ" лидирует по объему капиталовложений среди всех российских территорий со льготным режимом. Общий объем инвестиций достиг отметки в 106 млрд рублей.
Закон о создании в оккупированном Крыму "свободной экономической зоны" был принят Госдумой в ноябре 2014 года. Срок действия СЭЗ – 25 лет.
Ще на цю тему:
МЗС: Окупанти втаємничили усі дані про економічну активність у Криму
Российское правительство добавило в целевую программу развития Крыма 32 новых объекта
Оккупанты обещают Севастополю 5 новых катеров за счет бюджета города
Оккупанты обложат новым налогом Севастополь и Крым
С начала года оккупанты израсходовали на 7 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года
Более четверти миллиарда рублей задолжали в бюджет оккупированного Крыма госпредприятия-банкроты
Жители оккупированного Крыма оплатят из своих карманов 100 млн рублей субсидии фонду "ЯМЭФ"
В оккупированном Крыму заявили о рекордном сборе налогов
Оккупанты насчитали 1300 "участников СЭЗ" в Крыму
Россия потратит на оккупированный Крым за три года 300 млрд рублей
Дефицит бюджета оккупированного Крыма составил более двух миллиардов