Объем инвестиций в "крымскую свободную экономическую зону" вырос на 30% до 46 млрд в 2018 году.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на отчет министерства экономического развития России.

Отмечается, что в 2017 году объем инвестиций в крымскую СЭЗ составил 36 млрд рублей. В настоящее время, зона насчитывает 1714 участников, реализующих 1774 инвестпроекта. В частности, 355 запущено в сфере строительства, 311 — в промышленности, 304 — в сегменте услуг, 268 — в торговле. Остальные проекты реализуются в сфере туризма, транспорта, энергетики и др.

Крупнейшие проекты реализуются международным аэропортом Симферополь, тепличным комбинатом «Белогорский», заводом марочных вин «Коктебель», судостроительным заводом «Залив», «Крымлифтмашем» и Инкерманским заводом марочных вин.

При этом, в минэкономразвития России считают, что развитие крымской СЭЗ в прошлом году забуксовало. Чтобы повысить интерес к ней ведомство предложило вернуть пониженные тарифы по страховым взносам для работников, которые были отменены в 2018 году.

Тем не менее, "крымская СЭЗ" лидирует по объему капиталовложений среди всех российских территорий со льготным режимом. Общий объем инвестиций достиг отметки в 106 млрд рублей.

Закон о создании в оккупированном Крыму "свободной экономической зоны" был принят Госдумой в ноябре 2014 года. Срок действия СЭЗ – 25 лет.