Морской тральщик ЧФ страны-агрессора вернулся в Севастополь
|14:20 24.07.2019
|Крым
Морской тральщик Черноморского флота страны-агрессора «Вице-адмирал Захарьин» прибыл из дальнего похода в пункт постоянной дислокации, после первого в этом году выхода в Средиземное море.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу флота оккупантов.
«Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» прибыл в Новороссийск после выполнения задач в Средиземном море. Торжественная церемония, посвященная возвращению корабля из дальнего похода, прошла под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова», – говорится в сообщении.
Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» выполнял задачи в Средиземном море с апреля 2019 года. Для экипажа тральщика это был первый в 2019 году выход в Средиземное море.
Экипаж тральщика 22 июля прошел Черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Согласно плану ротации сил постоянного соединения кораблей Военно-морского флота в дальней морской зоне его сменил морской тральщик «Ковровец».
Ще на цю тему:
Новости курорта: Через Евпаторию оккупанты перегоняли «Балы» / Фото
В праздновании Дня ВМФ в аннексированном Севастополе примут участие около 40 самолётов и вертолётов
«Звезда» и крымский «Залив» поборются с Балтзаводом за новый заказ
В оккупированном Севастополе случился транспортній коллапс из-за репетиции пара ко Дню ВМФ
У Керченській протоці сталася небезпечна НП з російською бронемашиною / Фото, відео
В Крыму военный автобус оккупантов устроил ДТП со «скорой» / Фото
ЮВО: Более 20 истребителей подняли по тревоге с аэродрома в оккупированном Крыму / Видео
Адвокат: Вирок полоненим морякам можна очікувати восени, в серпні справа може піти до суду