Морской тральщик ЧФ страны-агрессора вернулся в Севастополь

14:20 24.07.2019   Крым

Морской тральщик Черноморского флота страны-агрессора «Вице-адмирал Захарьин» прибыл из дальнего похода в пункт постоянной дислокации, после первого в этом году выхода в Средиземное море. 

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу флота оккупантов.

«Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» прибыл в Новороссийск после выполнения задач в Средиземном море. Торжественная церемония, посвященная возвращению корабля из дальнего похода, прошла под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова», – говорится в сообщении.

Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» выполнял задачи в Средиземном море с апреля 2019 года. Для экипажа тральщика это был первый в 2019 году выход в Средиземное море.

Экипаж тральщика 22 июля прошел Черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Согласно плану ротации сил постоянного соединения кораблей Военно-морского флота в дальней морской зоне его сменил морской тральщик «Ковровец».



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