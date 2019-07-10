Оккупационные власти Крыма приостановили поток оптимистичных реляций по росту турпотока: похоже, что показатели пошли на спад.

Интересные цифры привел председатель "комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму" оккупационного Госсовета Крыма Алексей Черняк: по его данным, озвученным 23 июля, на аннексированном полуострове с начала года отдохнули 2 млн 686 тысяч туристов, пишут Новости Крыма.

Черняк не стал сравнивать этот показатель с прошлогодним, а акцентировал внимание на числе гостей из Украины – 202 тысячи 700 человек.

Издание напоминает, что 2 июля в СМИ появились заявления пресс-служба "министерства курортов и туризма"оккупированного Крыма: «С начала года в Крыму отдохнуло 2 млн 209,6 тыс туристов, что на 11% выше уровня аналогичного периода прошлого года». Украинцев на тот момент насчитали 200 тысяч. Получается, что за прошедшие 3 недели (а июль в Крыму считается одним из самых напряженных месяцев в сфере туризма) на полуостров приехали менее 480 тысяч человек. Отметим, что в 2018 году, исходя из официальных данных, озвученных министром курортов и туризма Вадимом Волченко, в РК между 28 июня и 25 июля отдохнули без малого 1,5 млн туристов, а общий турпоток с 1 января по 25 июля составил 3 млн 281 тыс человек. Это на миллион с лишним больше, чем данные Черняка, озвученные СМИ.

Трудно представить, что за 3 дня в Крыму объявится миллион туристов. То есть, получается, что туропток пошел на спад. Или глава "комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму" оккупационного Госсовета Крыма не владеет ситуацией и озвучивает устаревшие данные.