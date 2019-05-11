В Грузии пройдут учения с участием 14 стран-членов и партнеров НАТО
|13:40 24.07.2019
|Грузия
Авиаполеты вблизи Тбилиси в начале августа будут ограничены в связи с военными учениями.
Об єтом сообщает во вторник грузинский Первый канал со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии, пишет Грузия.Online.
По данным телеканала, с целью обеспечения безопасности полетов тбилисский ключевой район наблюдения будет закрыт в обозначенные периоды: 3, 4 и 5 августа в 09:30-11:30 и 21:30-23:30 часы, а также 7,8 и 9 августа в 09:30-11:30.
Сообщается, что из-за ограничений части авиакомпаний придется скорректировать расписание.
Телеканал отмечает, что азербайджанская "Бута Эйрвейс" уже опубликовала соответствующее сообщение и предупредила пассажиров об изменившемся расписании рейсов.
Как сообщили в Минобороны Грузии, с 27 июля по 9 августа в Грузии пройдут многонациональные военные учения Agile Spirit 2019. Участие в учениях примут более 3 тысяч военнослужащих 14 стран-членов и партнеров НАТО.
Учения Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. Учения планируются совместно с Европейским командованием Вооруженных Сил США. Для участия в учениях ряд стран перебросят в Грузию военную технику. В нынешнем году учения будут проходить параллельно на трех локациях: в Сенаки (на западе Грузии), в Вазиани (недалеко от Тбилиси) и на полигоне Орфоло в Ахалцихе (на юге Грузии).
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