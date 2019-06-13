На Рівненському військовому полігоні в рамках навчально-тренувальної місії операції “ORBITAL” триває навчання підрозділів 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади.

Підготовку здійснюють українські військові інструктори, яким надають допомогу та одночасно оцінюють їхні британські колеги, пише АрміяINFORM.

Заняття на різних навчальних ділянках включають підготовку за модулями: поводження зі зброєю, вогнева підготовка, орієнтування на місцевості, військова топографія, радіозв’язок, тактична медицина, виживання, пересування у двійках, тактична підготовка тощо.