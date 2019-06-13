На Рівненщині інструктори ЗС Великобританії навчають гірських штурмовиків / Відео
|13:20 24.07.2019
|Украина
На Рівненському військовому полігоні в рамках навчально-тренувальної місії операції “ORBITAL” триває навчання підрозділів 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади.
Підготовку здійснюють українські військові інструктори, яким надають допомогу та одночасно оцінюють їхні британські колеги, пише АрміяINFORM.
Заняття на різних навчальних ділянках включають підготовку за модулями: поводження зі зброєю, вогнева підготовка, орієнтування на місцевості, військова топографія, радіозв’язок, тактична медицина, виживання, пересування у двійках, тактична підготовка тощо.
Ще на цю тему:
16:12 23.07.2019
На Одещині на два дні перекриють узбережжя через випробування зброї
На Одещині на два дні перекриють узбережжя через випробування зброї
10:59 22.07.2019
В Одеській області через бойові стрільби на два дні закриють частину популярних пляжів
В Одеській області через бойові стрільби на два дні закриють частину популярних пляжів
15:29 12.07.2019
Учения на Приазовье: артиллеристы ООС уничтожили десант противника
Учения на Приазовье: артиллеристы ООС уничтожили десант противника
20:27 05.07.2019
«Си Бриз-2019»: беспарашютное десантирование в открытое море / Видео
«Си Бриз-2019»: беспарашютное десантирование в открытое море / Видео
14:20 18.06.2019
Під Миколаєвом пройшли навчання мотострільців / Фото
Під Миколаєвом пройшли навчання мотострільців / Фото
10:01 03.06.2019
Українські військові знищили "ворожий десант" на Приазов'ї / Відео
Українські військові знищили "ворожий десант" на Приазов'ї / Відео
12:09 28.05.2019
Морская компонента ООС провела учения в Азовском море
Морская компонента ООС провела учения в Азовском море