В Судаке произошел провал железобетонного коллектора, в результате чего в море попали сточные воды.

Об этом сообщается на сайте оккупационной администрации города, пишет РИА Новости.

Как рассказал изданию т.н. "мэр Судака" Андрей Некрасов, это вода, прошедшая очистку, с частицами ила.

"Вода очищенная, с очистных сооружений. Но они строились в 60 годах, поэтому запах в этой воде присутствует, плюс туда нанесло ила. Поэтому мы не рекомендуем там купаться. Надеемся, что уже завтра <24 июля> работы будут закончены. Причина аварии – износ сетей", — уточнил Некрасов.

Работы на месте аварии проводит ГУП РК "Вода Крыма".

Ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе не нашлось желающих строить очистные сооружения и фекалии сливают в море.