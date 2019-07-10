Из-за прорыва коллектора оккупанты закрыли пляж в Судаке

13:00 24.07.2019   Крым

В Судаке произошел провал железобетонного коллектора, в результате чего в море попали сточные воды. 

Об этом сообщается на сайте оккупационной администрации города, пишет РИА Новости.

Как рассказал изданию т.н. "мэр Судака" Андрей Некрасов, это вода, прошедшая очистку, с частицами ила. 

"Вода очищенная, с очистных сооружений. Но они строились в 60 годах, поэтому запах в этой воде присутствует, плюс туда нанесло ила. Поэтому мы не рекомендуем там купаться. Надеемся, что уже завтра <24 июля> работы будут закончены. Причина аварии – износ сетей", — уточнил Некрасов. 

Работы на месте аварии проводит ГУП РК "Вода Крыма".

Ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе не нашлось желающих строить очистные сооружения и фекалии сливают в море. 



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