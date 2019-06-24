КНДР затримала російське судно / Фото

12:00 24.07.2019   Россия

Прикордонники КНДР затримали у водах Японського моря російське судно Сянхайлинь-8, на борту якого перебувало 17 осіб.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на "Інтерфакс".

"Північнокорейці захопили судно в ніч на 17 липня, коли "Сянхайлинь-8" прямувало з південнокорейського порту в район промислу в Японському морі. На борту судна перебували 15 росіян і два фахівці з Південної Кореї", - сказав представник компанії-судновласника.

За його словами, північнокорейські прикордонники висадилися на російське судно, коли воно знаходилося приблизно в 55 морських миль від КНДР. Вони відключили на "Сянхайлинь-8" засоби зв'язку та конвоювали його у свій порт Вонсан.

"Покинути "Сянхайлинь-8" дозволили тільки його капітану, помічнику та двом фахівцям з Південної Кореї, які встановлювали на судні обладнання. Їх поселили в готель, де також тримають під вартою", - уточнив співрозмовник агентства.

Він додав, що  зв'язку у судновласника з екіпажем немає.

Судно прямувало з Південної Кореї в Японське море на промисел краба.

Фото з сайту Укрінформ



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