Комплекси встановлені в пунктах пропуску «Велика Писарівка» і «Миколаївка, що на кордоні з Російською Федерацією та в пункті пропуску «Старокозаче» – на кордоні з Республікою Молдова.

Про це повідомляє АрміяInform з посиланням на Державну прикордонну службу.

Так, в рамках реалізації програми міжнародної технічної допомоги «Виявлення та припинення ядерної контрабанди», підрозділи Держприкордонслужби продовжують отримувати сучасні прилади та обладнання.

Зокрема, днями в межах ділянок відповідальності Сумського, Чернігівського та Білгород-Дністровського загонів були введені в експлуатацію сучасні високоефективні комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів типу «TSA» «RAPISCAN».

Комплекси встановлені в пунктах пропуску «Велика Писарівка» і «Миколаївка, що на кордоні з Російською Федерацією та в пункті пропуску «Старокозаче» – на кордоні з Республікою Молдова.

Іноземна делегація з США, до складу якої увійшли представники Департаменту енергетики США, Національної лабораторії «LANL» та компаній виробників обладнання «Aecom», «Apogee group», «Rapiscan» провели перевірку працездатності встановленого в пунктах пропуску через державний кордон обладнання та, після прийняття його в експлуатацію, передали представникам прикордонних загонів.

Керівник програми міжнародної технічної допомоги Дебра Мун зазначила, що Державна прикордонна служба України залишається надійним партнером та активною стороною у сфері недопущення транскордонного переміщення джерел іонізуючого випромінювання та ядерних матеріалів.

Отримане обладнання суттєво підвищить технічні спроможності прикордонних нарядів, зменшить навантаження на особовий склад та дозволить ефективно виявляти та протидіяти незаконному переміщенню небезпечних радіоактивних матеріалів через кордон.

Зауважимо, що починаючи з 2005 року стаціонарними комплексами обладнані 74 пункти пропуску, крім того органи Держприкордонслужби також отримали 20 систем на базі автомобілів.

Фото ДПС