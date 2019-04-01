Кордон з Росією та Молдовою посилили комплексами ядерного контролю / Фото

11:40 24.07.2019   Украина

Комплекси встановлені в пунктах пропуску «Велика Писарівка» і «Миколаївка, що на кордоні з Російською Федерацією та в пункті пропуску «Старокозаче» – на кордоні з Республікою Молдова. 

Про це повідомляє АрміяInform з посиланням на Державну прикордонну службу.

Так, в рамках реалізації програми міжнародної технічної допомоги «Виявлення та припинення ядерної контрабанди», підрозділи Держприкордонслужби продовжують отримувати сучасні прилади та обладнання.

Зокрема, днями в межах ділянок відповідальності Сумського, Чернігівського та Білгород-Дністровського загонів були введені в експлуатацію сучасні високоефективні комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів типу «TSA» «RAPISCAN».

Комплекси встановлені в пунктах пропуску «Велика Писарівка» і «Миколаївка, що на кордоні з Російською Федерацією та в пункті пропуску «Старокозаче» – на кордоні з Республікою Молдова.

Іноземна делегація з США, до складу якої увійшли представники Департаменту енергетики США, Національної лабораторії «LANL» та компаній виробників обладнання «Aecom», «Apogee group», «Rapiscan» провели перевірку працездатності встановленого в пунктах пропуску через державний кордон обладнання та, після прийняття його в експлуатацію, передали представникам прикордонних загонів.

Керівник програми міжнародної технічної допомоги Дебра Мун зазначила, що Державна прикордонна служба України залишається надійним партнером та активною стороною у сфері недопущення транскордонного переміщення джерел іонізуючого випромінювання та ядерних матеріалів.

Отримане обладнання суттєво підвищить технічні спроможності прикордонних нарядів, зменшить навантаження на особовий склад та дозволить ефективно виявляти та протидіяти незаконному переміщенню небезпечних радіоактивних матеріалів через кордон.

Зауважимо, що починаючи з 2005 року стаціонарними комплексами обладнані 74 пункти пропуску, крім того органи Держприкордонслужби також отримали 20 систем на базі автомобілів.

Фото ДПС



Ще на цю тему:

09:38 10.07.2019
Россия подтягивает войска к границе: Маломуж оценил вероятность нападения на Украину
18:44 28.06.2019
Украина провела воздушный мониторинг границы с РФ
13:01 22.04.2019
МВС посилює роботу своїх підрозділів в Азово-Чорноморському басейні
09:21 11.04.2019
Морська охорона посилила патрулювання прилеглих до адмінмежі з Кримом районів, а також на Азовському морі і Дунаї
13:21 01.04.2019
Для патрулювання Чорного та Азовського морів призначено вісім тактичних груп - Держпогранслужба
14:41 19.03.2019
Держприкодонслужба України затримала два судна з вимкнутою АІС
16:41 20.02.2019
Уряд створив Ізмаїльський загін морської охорони ДПСУ
18:21 06.02.2019
В Беларуси прокладывают военные дороги к границе с Украиной
13:31 06.12.2018
ВР Украины приняла закон о прилегающей зоне морской границы
17:17 28.09.2018
Украина, Молдова и Румыния договорились об обмене данными между пограничниками
22:39 25.01.2018
В Херсоне пограничники задержали иностранца, которого разыскивает Интерпол
22:58 19.01.2018
Пограничники рассказали о ситуации на "переходах" в Одесской области
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестивалю
15:20 17.07.2019
Объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми вырос
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
Всі новини країни
Армения Армения
15:49 23.07.2019
На российской военной базе в Армении началось слаживание мотострелковых рот
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:34 23.07.2019
Президент Болгарії наклав вето на купівлю в США винищувачів F-16
14:00 22.07.2019
Парламент Болгарии одобрил закупку истребителей F-16
12:00 22.07.2019
У Болгарії хакери зламали урядову базу з даними на все доросле населення
21:00 19.07.2019
Підозрюваний у кібератаці на податкове відомство Болгарії вийшов на свободу
Всі новини країни
Греция Греция
14:46 23.07.2019
Новое правительство Греции получило вотум доверия парламента
09:42 23.07.2019
Прем'єр Греції обіцяє ввести заборону на куріння в громадських місцях
22:00 22.07.2019
У Греції знову лісові пожежі
10:00 22.07.2019
Північна Македонія сподівається на підтримку нової влади Греції
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:32 23.07.2019
У Грузії стався землетрус
19:00 22.07.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии пройдут курс подводного вождения танков
20:40 19.07.2019
У Грузії суд звільнив обвинувачену у торгівлі дітьми українку
19:00 19.07.2019
ЮВО: Мотострелковые соединения десантировались в горах Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
08:20 24.07.2019
ЄС після майже дворічної паузи виділив Молдові 14,5 млн євро
21:40 23.07.2019
Уряд Молдови затвердив підписання трьох угод про фінансування з ЄС
19:30 19.07.2019
В Пограничной полиции Молдовы новый руководитель
11:05 19.07.2019
В Молдове могут вернуть выборы по партийным спискам
Всі новини країни
Россия Россия
12:01 24.07.2019
У Новороссийской военно-морской базы новый командир
12:00 24.07.2019
КНДР затримала російське судно / Фото
11:30 24.07.2019
У Росії придумали виправдання, чому «Адмірал Кузнєцов» – ущербний авіаносець
09:20 24.07.2019
ЮВО: Стартовали мсштабные двусторонние учения двух общевойсковых армий
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:40 22.07.2019
Франція підтримає кандидатуру Лаури Кодруце Ковесі з Румунії на посаду головного прокурора ЄС
15:48 18.07.2019
Экс-министр иностранных дел Румынии назначен заместителем Генсека НАТО
10:01 18.07.2019
Колишній міністр закордонних справ Румунії став заступником очільника НАТО
11:59 16.07.2019
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
12:20 24.07.2019
Туреччина посилює охорону кораблів в Середземномор’ї
16:54 23.07.2019
Туреччина посилює охорону кораблів в Середземномор’ї
12:28 23.07.2019
Делегация жандармерии Турции впервые прибыла в Москву для обмена опытом с Росгвардией
10:22 23.07.2019
Турция обещает ответ США в случае санкций
Всі новини країни
Украина Украина
11:50 24.07.2019
Архиепископ ПЦУ в Крыму: Народ не позволит больше уничтожать Украину
11:40 24.07.2019
Кордон з Росією та Молдовою посилили комплексами ядерного контролю / Фото
11:20 24.07.2019
Днопоглиблення в Маріупольському порту розпочав увесь флот / Фото
11:00 24.07.2019
МЗС закликає міжнародну спільноту допомогти у звільненні Бекірова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд