Днопоглиблення в Маріупольському порту розпочав увесь флот / Фото

11:20 24.07.2019   Украина

До Маріупольського морського порту в понеділок прибув земснаряд Jose Duarte (прапор — Португалія) — третє судно, залучене підрядником днопоглиблювальних робіт в акваторії і на підхідному каналі Вугільної гавані порту. 

Про це повідомила прес-служба ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), пише сайт Порти Украъїни.

«З радістю повідомляємо про повне «спорядження» флоту підрядника, ТОВ «Спеціалізоване технічне бюро Азимут», для виконання днопоглиблювальних робіт у морському порту Маріуполь. Всі три земснаряди прибули, підрядник працює за графіком, виконуючи всі зобов'язання у повній відповідності з умовами договору. І це з кожним днем робить наш порт більш могутнім і конкурентоздатним. Вже скоро ми сподіваємося отримати бажану прохідну осадку 8 метрів», — зазначив начальник адміністрації Маріупольського морського порту Ігор Барський.

За інформацією адміністрації порту, землесос уже приєднався до суден, які прийшли раніше і працюють у Маріупольському порту — шаланди Seal Sands і землесоса Gigante I. Днопоглиблювальні роботи в Маріупольському морському порту між земснарядами розподілені таким чином: землесос Jose Duarte буде працювати на 1-3 км підхідного каналу Вугільної гавані, землесос Gigante I вже працює на 3-5 км підхідного каналу, а самовідвізна шаланда з грейфером Seal Sands продовжує виконувати роботи в операційній зоні біля причалів Західної гавані.

Всього з 5 липня, коли днопоглиблювальний флот підрядника розпочав роботу, обсяг відпрацьованого ґрунту становить 26,43 тис. кубометрів, у тому числі — шаланда 5,4 тис. кубометрів ґрунту, землесос Gigante I — 21,03 тис. кубометрів ґрунту.

Крім флоту підрядника, на 7-9 км підхідного каналу Вугільної гавані працює земснаряд АМПУ «Меотида». З початку навігації загальний обсяг становить понад 160 тис. кубометрів ґрунту.

Проект експлуатаційного днопоглиблення в Маріупольському порту передбачає відновлення паспортних глибин на підхідному каналі та в акваторії порту. До закінчення 2019 року буде виконано днопоглиблення обсягом 1,98 млн кубометрів, у тому числі на підхідному каналі — 1,87 млн кубометрів, в акваторії порту — 115 тис. кубометрів. Роботи виконує ТОВ «СТБ «Азимут».

У квітні 2019 року АМПУ і ТОВ «СТБ «Азимут» підписали угоду на проведення експлуатаційного днопоглиблення в Маріупольському порту. Раніше ТОВ «СТБ «Азимут» виграло відкриті торги з визначення підрядника експлуатаційного днопоглиблення, запропонувавши найнижчу ціну за передбачений умовами конкурсу обсяг робіт. Економія за підсумками торгів досягла 20% від стартової ціни, яка становила 460 млн грн (без ПДВ).

У 2019 році АМПУ планує експлуатаційне днопоглиблення в Маріупольському, Бердянському, Ізмаїльському, Миколаївському, Одеському, Херсонському та Чорноморському морських портах, а також на глибоководному судновому ході Дунай — Чорне море, Бузько-Дніпровсько-Лиманському, Дністровсько-Лиманському і Херсонському морському каналах. Крім цього, продовжується реалізація двох масштабних проектів капітального днопоглиблення в морських портах «Чорноморськ» і «Південний».
Фото: uspa.gov.ua



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