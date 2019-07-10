Міжнародна спільнота не має закривати очі на порушення прав людини в окупованому Криму.

Про це написала речниця МЗС України Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривожні новини надходять з окупованого Сімферополя, де незаконно утримують кримського татарина Едема Бекірова. Стан його здоров'я продовжує погіршуватися. Ми настійно закликаємо міжнародну спільноту не закривати очі на порушення прав людини Росією", - написала Зеленко.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.