Новости курорта: Через Евпаторию оккупанты перегоняли «Балы» / Фото

10:40 24.07.2019   Крым

23 июля в районе 15 часов в Евпатории на улице Чапаева было замечено движение батареи БРК «Бал»: 7 пусковых установок и самоходный командный пункт управления и связи.

На видео передвижения оккупантов, опубликованном очевидцем в соцсети, заметно, что прошло восемь военных машин, в том числе семь пусковых установок БРК «Бал» и самоходный пункт управления. На перекрестке образовалась пробка: гражданские машины пропускали колонну военной техники оккупантов, сообщает Черноморская безопасность.

Справка: «Бал» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35, принят на вооружение ВС РФ в 2008 году.

Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон; защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья; защиты побережья на десантоопасных направлениях.

БРК «Бал» представляет собой мобильную систему (на базе шасси МЗКТ-7930), в состав которой входят: самоходные командные пункты управления и связи (СКПУС) — до 2 единиц; самоходные пусковые установки (СПУ) — до 4 единиц, несущие противокорабельные ракеты (ПКР) типа Х-35/Х-35Э и Х-35У/Х-35УЭ в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК). На типовом варианте СПУ размещается 8 ТПК. Транспортно-перегрузочные машины (ТПМ), предназначенные для формирования повторного залпа — до 4 единиц.

В оккупированном Крыму ракетные комплексы «Бал» размещены в 15-й бригаде БРАВ ЧФ (оккупированный Севастополь) — 4 пусковых установки, а также недалеко от города Керчь (комплекс поступил 5 декабря 2018).

Фото с сайта Черноморская безопасность



Ще на цю тему:

15:28 23.07.2019
В праздновании Дня ВМФ в аннексированном Севастополе примут участие около 40 самолётов и вертолётов
10:42 23.07.2019
«Звезда» и крымский «Залив» поборются с Балтзаводом за новый заказ
18:45 22.07.2019
ЮВО: Российские контрактники предпочитают служить в оккупированном Крыму
15:40 22.07.2019
В оккупированном Севастополе случился транспортній коллапс из-за репетиции пара ко Дню ВМФ
08:00 22.07.2019
У Керченській протоці сталася небезпечна НП з російською бронемашиною / Фото, відео
19:20 19.07.2019
В Крыму военный автобус оккупантов устроил ДТП со «скорой» / Фото
18:30 19.07.2019
ЮВО: Более 20 истребителей подняли по тревоге с аэродрома в оккупированном Крыму / Видео
13:05 18.07.2019
У Чорному морі перебуває 37 кораблів Чорноморського флоту РФ - розвідка
12:03 18.07.2019
Адвокат: Вирок полоненим морякам можна очікувати восени, в серпні справа може піти до суду
09:21 18.07.2019
Денісова запропонувала звільнити українських моряків під її особисте зобов'язання
08:00 18.07.2019
МЗС: Продовження арешту моряків загострює спір між Росією та Україною
20:20 17.07.2019
Усіх 24 українських моряків залишили під вартою до кінця жовтня
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестивалю
15:20 17.07.2019
Объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми вырос
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
Всі новини країни
Армения Армения
15:49 23.07.2019
На российской военной базе в Армении началось слаживание мотострелковых рот
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:34 23.07.2019
Президент Болгарії наклав вето на купівлю в США винищувачів F-16
14:00 22.07.2019
Парламент Болгарии одобрил закупку истребителей F-16
12:00 22.07.2019
У Болгарії хакери зламали урядову базу з даними на все доросле населення
21:00 19.07.2019
Підозрюваний у кібератаці на податкове відомство Болгарії вийшов на свободу
Всі новини країни
Греция Греция
14:46 23.07.2019
Новое правительство Греции получило вотум доверия парламента
09:42 23.07.2019
Прем'єр Греції обіцяє ввести заборону на куріння в громадських місцях
22:00 22.07.2019
У Греції знову лісові пожежі
10:00 22.07.2019
Північна Македонія сподівається на підтримку нової влади Греції
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:32 23.07.2019
У Грузії стався землетрус
19:00 22.07.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии пройдут курс подводного вождения танков
20:40 19.07.2019
У Грузії суд звільнив обвинувачену у торгівлі дітьми українку
19:00 19.07.2019
ЮВО: Мотострелковые соединения десантировались в горах Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
08:20 24.07.2019
ЄС після майже дворічної паузи виділив Молдові 14,5 млн євро
21:40 23.07.2019
Уряд Молдови затвердив підписання трьох угод про фінансування з ЄС
19:30 19.07.2019
В Пограничной полиции Молдовы новый руководитель
11:05 19.07.2019
В Молдове могут вернуть выборы по партийным спискам
Всі новини країни
Россия Россия
12:01 24.07.2019
У Новороссийской военно-морской базы новый командир
12:00 24.07.2019
КНДР затримала російське судно / Фото
11:30 24.07.2019
У Росії придумали виправдання, чому «Адмірал Кузнєцов» – ущербний авіаносець
09:20 24.07.2019
ЮВО: Стартовали мсштабные двусторонние учения двух общевойсковых армий
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:40 22.07.2019
Франція підтримає кандидатуру Лаури Кодруце Ковесі з Румунії на посаду головного прокурора ЄС
15:48 18.07.2019
Экс-министр иностранных дел Румынии назначен заместителем Генсека НАТО
10:01 18.07.2019
Колишній міністр закордонних справ Румунії став заступником очільника НАТО
11:59 16.07.2019
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
12:20 24.07.2019
Туреччина посилює охорону кораблів в Середземномор’ї
16:54 23.07.2019
Туреччина посилює охорону кораблів в Середземномор’ї
12:28 23.07.2019
Делегация жандармерии Турции впервые прибыла в Москву для обмена опытом с Росгвардией
10:22 23.07.2019
Турция обещает ответ США в случае санкций
Всі новини країни
Украина Украина
11:50 24.07.2019
Архиепископ ПЦУ в Крыму: Народ не позволит больше уничтожать Украину
11:40 24.07.2019
Кордон з Росією та Молдовою посилили комплексами ядерного контролю / Фото
11:20 24.07.2019
Днопоглиблення в Маріупольському порту розпочав увесь флот / Фото
11:00 24.07.2019
МЗС закликає міжнародну спільноту допомогти у звільненні Бекірова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд