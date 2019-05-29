Новости курорта: Через Евпаторию оккупанты перегоняли «Балы» / Фото
|10:40 24.07.2019
|Крым
23 июля в районе 15 часов в Евпатории на улице Чапаева было замечено движение батареи БРК «Бал»: 7 пусковых установок и самоходный командный пункт управления и связи.
На видео передвижения оккупантов, опубликованном очевидцем в соцсети, заметно, что прошло восемь военных машин, в том числе семь пусковых установок БРК «Бал» и самоходный пункт управления. На перекрестке образовалась пробка: гражданские машины пропускали колонну военной техники оккупантов, сообщает Черноморская безопасность.
Справка: «Бал» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35, принят на вооружение ВС РФ в 2008 году.
Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон; защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья; защиты побережья на десантоопасных направлениях.
БРК «Бал» представляет собой мобильную систему (на базе шасси МЗКТ-7930), в состав которой входят: самоходные командные пункты управления и связи (СКПУС) — до 2 единиц; самоходные пусковые установки (СПУ) — до 4 единиц, несущие противокорабельные ракеты (ПКР) типа Х-35/Х-35Э и Х-35У/Х-35УЭ в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК). На типовом варианте СПУ размещается 8 ТПК. Транспортно-перегрузочные машины (ТПМ), предназначенные для формирования повторного залпа — до 4 единиц.
В оккупированном Крыму ракетные комплексы «Бал» размещены в 15-й бригаде БРАВ ЧФ (оккупированный Севастополь) — 4 пусковых установки, а также недалеко от города Керчь (комплекс поступил 5 декабря 2018).
Фото с сайта Черноморская безопасность
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