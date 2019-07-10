Желающих строить очистные сооружения в Севастополе не нашлось. Фекалии сливают в море / Фото
|10:20 24.07.2019
|Крым
22 июля прошли электронные торги на портале госзакупок оккупантов. Итог торгов – «по окончанию срока подачи заявок не подано ни одной заявки».
Другими словами - никто не хочет строить очистные сооружения в городе-герое за 6,7 млрд рублей или за 107 млн долларов. Речь идет о злосчастных канализационных очистных сооружениях «Южные» в Севастополе, пишет Черноморская безопасность.
Исходя из полученных данных в текущем году никто не будет приступать ни к проектированию, ни тем более к строительству очистных.
Ранее «федеральной целевой программой» планировалось, что объект будет простроен в 2022 году.
На сегодня город оказался полностью без очистных сооружений. Все фекалии и стоки прямотоком идут в море.
Фото с сайта ЧБ
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