22 июля прошли электронные торги на портале госзакупок оккупантов. Итог торгов – «по окончанию срока подачи заявок не подано ни одной заявки».

Другими словами - никто не хочет строить очистные сооружения в городе-герое за 6,7 млрд рублей или за 107 млн долларов. Речь идет о злосчастных канализационных очистных сооружениях «Южные» в Севастополе, пишет Черноморская безопасность.

Исходя из полученных данных в текущем году никто не будет приступать ни к проектированию, ни тем более к строительству очистных.

Ранее «федеральной целевой программой» планировалось, что объект будет простроен в 2022 году.

На сегодня город оказался полностью без очистных сооружений. Все фекалии и стоки прямотоком идут в море.

Фото с сайта ЧБ