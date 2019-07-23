ЄС після майже дворічної паузи виділив Молдові 14,5 млн євро

08:20 24.07.2019   Молдова

Європейська комісія у вівторок відновила бюджетну допомогу для Молдови, заявивши про виділення 14,54 млн євро країні. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Європейська комісія відновила сьогодні бюджетну допомогу Республіці Молдова шляхом виділення 14,54 млн євро для підтримки імплементації Угоди про зону вільної торгівлі між ЄС і Молдовою, для фінансування професійної освіти і допомоги в здійсненні плану дій щодо візової лібералізації", - йдеться в повідомленні комісії, оприлюдненому у вівторок, 23 липня.

Відновлення виплат Молдові відбувається після майже дворічного періоду "заморозки", протягом якого платежі були припинені через погіршення ситуації в області верховенства права в країні. 

У ЄС підкреслюють: нещодавно створений уряд прийняв важливі рішення, які дозволили ЄС вважати виконаними умови для відновлення бюджетної підтримки Молдови.

Комісар з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган заявив, що відновлення фінансової допомоги є "чітким знаком підтримки ЄС Молдови та її громадян". 

"Цим ми високо оцінюємо вже вжиті заходи, і заохочує владу продовжувати цей шлях, зокрема, щодо зміцнення верховенства права і демократії, та боротьби з корупцією", - сказав Ган.



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