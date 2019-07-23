МЗС України відреагувало на рішення РФ щодо Гриба

10:00 24.07.2019   Украина

МЗС України висловило рішучий протест Росії у зв’язку з рішенням у справі Павла Гриба та закликало світову спільноту засудити неправомірний крок Москви.

Про це йдеться у заяві МЗС щодо рішення Верховного суду РФ у справі Павла Гриба, яка надійшла "Європейській правді". 

У вівторок Верховний суд РФ визнав "законним" вирок Грибу, якого засудили на 6 років колонії за начебто "заклики до тероризму".

МЗС заявило, що російський суд зухвало відхилив аргументи адвокатів щодо відсутності доказової бази і складу злочину у діях Павла та підтримав сфабриковані звинувачення. 

"Це рішення російського суду, як і усі рішення щодо інших безпідставно засуджених в РФ громадян України, в очах усього світу є ще одним свідченням повної відсутності в Росії будь-якого правосуддя і справедливості", - заявило міністерство.

МЗС закликало міжнародну спільноту засудити неправомірне рішення російського суду щодо Гриба і вимагати безумовного звільнення усіх громадян України, яких кремлівський режим тримає у заручниках на території Росії та в окупованому українському Криму.

Нагадаємо: Павла Гриба росіяни викрали 24 серпня 2017 року на території Білорусі. Юному українцю, хворому на портальною гіпертензією, інкримінують "схиляння до теракту".

22 березня в РФ українського політв'язня Павла Гриба засудили до 6 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму.



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