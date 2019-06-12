Україна закуповує тренажери ЗРК «Бук-М1» / Фото
|09:40 24.07.2019
|Украина
96-а зенітна ракетна Київська бригада провела електроні торги щодо закупівлі мультимедійних тренажерів обслуг зенітного ракетного дивізіону, що озброєний комплексом «Бук-М1».
Планується придбати комплекси для навчання обслуг самохідної вогневої установки 9А310М1 за 3,2 млн грн, пункту бойового управління 9С470М1 за 2,125 млн грн, станції виявлення цілей 9С18М1 за 532 тис грн, а також комплекс моделювання бойової обстановки та відтворення єдиного інформаційного простору для навчання обслуг дивізіону за 2,137 млн грн, пише Український мілітарний портал.
У торгах взяли участь ФОП Швець О.Є. та ТОВ «Конструкторське бюро «Логіка», яке згідно протоколу розкриття, що оприлюднений 22 липня, запропонувало найменшу ціну. Наразі переможець очікує рішення тендерного комітету частини.
Строк поставки обладнання до 15 листопада 2019 року.
Фото УМП
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