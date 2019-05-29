ЮВО: Стартовали мсштабные двусторонние учения двух общевойсковых армий
|09:20 24.07.2019
|Россия
Соединения и воинские части 49-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа приступили к проведению двусторонних командно-штабных учений.
Учения проводятся под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова, сообщает пресс-служба Минобороны России.
"В рамках учения группировке войск, созданной на базе соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии, российских военных баз ЮВО в Южной Осетии и Абхазии, предстоит противостоять атакующим действиям сил, подчиненных командующему 49-й общевойсковой армии. Кроме того, в едином тактическом замысле учебно-боевые задачи отработают подразделения 102-й военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении", - говорится в сообщении.
Также к учениям будут привлечены авиационные части 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.
"Данный этап максимально интенсивной боевой подготовки летнего периода обучения перерастет в фазу двустороннего КШУ, в котором будут задействованы абсолютно все объединения округа, включая Черноморский флот и Каспийскую флотилию", - цитирует пресс-служба Дворникова.
Итоговые мероприятия боевой подготовки войск ЮВО за текущий учебный год пройдут в сентябре на территории общевойсковых полигонов, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, на Кубани и в оккупированном Крыму.
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