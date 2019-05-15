В Ялті статую богині Флори в ботсаду окупанти замінять бюстом Леніна / Фото
|09:00 24.07.2019
|Крым
У Нікітському ботанічному саду бронзову статую богині Флори, яка прикрашає центральну площу біля басейну, замінять на мармуровий бюст Леніна на виконання рішення "суду".
Про це розповів у коментарі Крим.Реалії заступник директора Нікітського ботанічного саду, Андрій Паштетський, пише Укрінформ.
«Тоді її встановили на честь двохсотріччя саду, приїжджали всі керівники України і Автономної Республіки Крим, всі були задоволені. Але вчена рада тоді забула викреслити з реєстру пам'яток культурної спадщини бюст Леніна. А з приходом Росії 2014 року всі дані реєстру передали в тому ж вигляді, і вийшло, що сад самовільно демонтував пам'ятник культурної спадщини. Хоча ми його нікуди не викинули, він стоїть у 200 метрах від скульптури Флори у будівлі музею саду, поруч із бюстом Молотову, який із 1937 року займав місце, куди 1957 року встановили Леніна», – розповів Паштетський.
Він зазначив, що вчена рада Нікітського саду дотримуватиметься закону, і якщо суд вирішив повернути на місце бюст Леніна, значить, він туди повернеться.
«Апеляційний суд залишив у силі перше рішення суду, тому ми не можемо не виконувати його вимоги. Зрозуміло, що нам доведеться понести певні витрати – пам'ятник Флорі бронзовий, а бюст Леніна – мармуровий. Важать вони чимало, плюс, до постаменту немає під'їзду для будівельної техніки. У скільки нам обійдеться відновлення «історичної справедливості» я поки навіть не можу сказати. Але Флору ми обов'язково встановимо в якомусь мальовничому місці саду», – пояснив Паштетський.
Повідомляється, що одним з ініціаторів повернення бюсту Леніна на місце богині був голова ялтинського відділення КПРФ, депутат ялтинської міськради Іван Павличенко.
Фото: krymr.RFE/RL
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