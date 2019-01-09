Національне агентство з безпеки харчових продуктів Молдови попередило про численні спалахи вірусу африканської чуми свиней в Румунії та Україні.

В зв'язку з цім в країну заборонили ввозити продукти зі свинини, пише ZN,UA.



Агентство попередило, що митна служба на кордоні буде конфісковувати свинину і продукти зі свинини з сусідніх країн.

У місті Кагулі створили комісію з надзвичайних ситуацій, яка повинна розробити план боротьби з вірусом і знищення хворих тварин, а також профілактики сусідніх господарств. На вихідних агентство повідомило про випадки зараження вірусом у двох селах Кагульського району.