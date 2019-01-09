Молдова заборонить імпорт свинини з Румунії та України
|12:40 24.07.2019
|Молдова
Національне агентство з безпеки харчових продуктів Молдови попередило про численні спалахи вірусу африканської чуми свиней в Румунії та Україні.
В зв'язку з цім в країну заборонили ввозити продукти зі свинини, пише ZN,UA.
Агентство попередило, що митна служба на кордоні буде конфісковувати свинину і продукти зі свинини з сусідніх країн.
У місті Кагулі створили комісію з надзвичайних ситуацій, яка повинна розробити план боротьби з вірусом і знищення хворих тварин, а також профілактики сусідніх господарств. На вихідних агентство повідомило про випадки зараження вірусом у двох селах Кагульського району.
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