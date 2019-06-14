В окупованому Криму щодо жителя Судака порушено кримінальну справу за ухилення від служби в російській армії.

Правозахисники вказують, що це є порушенням Міжнародного гуманітарного права, а саме IV Женевської онвенції про захист цивільного населення під час війни.

Про порушення кримінальної справи повідомило «Головне слідче управління Слідчого комітету РФ по Республіці Крим», передає Центр журналістських розслідувань.

«За наданими матеріалами перевірки військового комісаріату житель м. Судака рішенням військової-медичної комісії був визнаний придатним за станом здоров’я до проходження військової служби і рішенням призовної комісії визнаний таким, що підлягає призову на військову службу, після чого неодноразово отримував під особистий розпис повістки про явку у військовий комісаріат , однак, в військкомат не з’являвся», – йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, «Білогірським міжрайонним слідчим відділом Головного слідчого управління СК РФ по Республіці Крим» стосовно жителя Судака порушено кримінальну справу за ч.1 ст.328 КК РФ (ухилення від призову на військову службу за відсутності законних підстав для звільнення від цієї служби).

За цією статтею кримчанину загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Як заявили в Кримській правозахисній групі (КПГ), призов жителів окупованого Криму в російську армію є порушенням IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Правозахисники збирають інформацію про кримінальні справи за ухилення від служби в Збройних силах РФ щодо кримчан. За інформацією КПГ, в Криму порушено понад шістдесят таких кримінальних справ.

Нагадаємо: У квітні 2018 року Україна в Раді Безпеки ООН вимагала від РФ припинити призов мешканців Криму в російську армію.

У жовтні 2018 року Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду через незаконний призов своїх громадян у окупованому Криму до російської армії, що є черговим доказом здійснення РФ воєнного злочину на півострові, оскільки згідно статті 51 IV Женевської конвенції країна-окупант повинна утримуватись від залучення у будь-якому вигляді населення окупованих територій до військової служби.