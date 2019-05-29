Прокуратура АР Криму розслідує факти зловживання посадовими особами при облаштуванні контрольних пунктів в'їзду-виїзду на адміністративній межі з тимчасово окупованим півостровом.

Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі прокуратури АР Крим.

За даними відомства, наразі в прокуратурі Автономної Республіки Крим перебуває два провадження щодо посадових осіб, яких підозрюють у зловживаннях при будівництві КПВВ та сервісних центрів на адмінмежі з Кримом.

Як пояснили у відомстві, одне з цих проваджень порушено за фактом нецільового використання коштів, які були виділені із резервного фонду для того, щоб влаштувати пункти перетину адмінмежі, тобто за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Міністерства інфраструктури України та Укрінтеравтосервісу, яких підозрюють у розтраті державного майна в особливо великих розмірах. Як пояснили в прокуратурі півострова, згідно з матеріалами справи, ці посадові особи допустили розтрату бюджетних коштів, виділених для облаштування КПВВ "Каланчак" і "Чонгар". Також їх підозрюють в неналежному виконанні їхніх службових обов’язків, що завдало шкоди інтересам держави. Розмір шкоди наразі встановлюється.

Інше провадження було зареєстроване за зверненням Міністерства з питань тимчасово окупованих територій за ознаками злочину, передбаченого ч.2 статті 364 ККУ щодо незаконного виділення земельної ділянки, на якій мали бути облаштовані сервісні центри для кримчан. Розслідування розпочато за фактами зловживання службовими особами Каланчацької райдержадміністрацією та Державного агентства водних ресурсів України, які видали дозвільні документи на земельну ділянку, яку планується використовувати при розбудові КПВВ на межі з тимчасово окупованим півостровом.

Як додали в прес-службі, наразі проводяться всі необхідні слідчі дії за цими двома провадженнями.

У червні повідомляв, що на контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Чонгар" та "Каланчак" залишається не вирішеним питання щодо облаштування медичних пунктів, місць відпочинку та створення перед КПВВ зон сервісного обслуговування з належними санітарно-гігієнічними умовами. При цьому, жодних робіт з благоустрою державними установами не проводиться.