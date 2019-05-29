"Масштаб просто колоссальный" - эксперт о выбросах дельфинов на побережье Крыма

21:19 23.07.2019   Крым

Статистика выбросов дельфинов на крымское побережье с каждым годом «тяжелеет».

Об этом заявила руководитель Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих (ЦИСРММ) «Безмятежное Море» Анастасия Коростелева, передает QHA.

Так, с апреля 2017 года Центр зафиксировал около тысячи (998) случаев обнаружения на побережье аннексированного Крыма мертвых дельфинов, еще 46 морских млекопитающих выбрасывались живыми.

А с начала 2019 года найдено 338 животных, включая живых.

Если сравнивать с зарубежными данными, а в Европе и США различные организации регистрируют в среднем по 3-4 «живых» выброса в год и около 200 — мертвых, то масштаб — просто колоссальный, — резюмировала эксперт.

Также все черноморские дельфины — азовки, белобочки и афалины, внесенные в Красную книгу, становятся жертвами рыболовных сетей, но чаще всего от рук рыболовов страдают азовки.

Весной 2019 года в Евпатории шторм вынес на берег израненные тела, как минимум, 16 погибших дельфинов. На кожном покрове каждого животного были обнаружены глубокие следы запутывания в сетях, у нескольких отрезаны лопасти хвостового плавника.

Как писало QHA media, сотрудники центра «Безмятежное море» 9 июля на крымском побережье обнаружили пять дельфинов, трое из них выбросились на берег живыми.



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