Мінкульт не має доступу до понад 8,5 тис. пам'яток культури в Криму

20:59 23.07.2019   Крым

 Міністерство культури України не має доступу до понад 8,5 тисяч пам'яток культури в Криму у зв’язку із його тимчасовою окупацією.

Про це повідомила прес-служба Міністерства культури України у відповіді на запит кореспондента УНН.

Згідно з даними Мінкульту, на державному обліку на території АР Крим перебуває 8696 пам'яток, з них 5190 пам'яток археології, 2582 пам'яток історії, 260 пам'яток монументального мистецтва, 661 пам'ятка архітектури і містобудування, 2 пам'ятки садово-паркового мистецтва, 1 пам'ятка науки і техніки.

При цьому у міністерстві додали, що до Державного реєстру нерухомих пам'яток України занесені 1143 пам'ятки культурної спадщини.

Також у відомстві наголосили, що станом на сьогодні у Міністерства культури України відсутня можливість для безпосереднього, системного та незалежного спостереження за нерухомою культурною спадщиною та музейними предметами державної частини Музейного фонду України на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополь. Також відсутня можливість контролю за станом обліку, зберігання, охороною, використанням та переміщенням цих музейних предметів з боку державних органів України.

Нагадаємо, моніторингова місія ЮНЕСКО, яка оцінить стан руйнування російськими окупантами Ханського палацу в Бахчисараї в окупованому Криму, планувало зібратись цього року в Україні.



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