Призначена РФ "захисник" у справі українських моряків припинила статус адвоката
|20:19 23.07.2019
|Крым
Кримський адвокат Валентина Крилова, яка брала участь у справі українських військових моряків за призначенням слідства ФСБ РФ, припинила статус адвоката.
Про це повідомив адвокат Сергій Бадамшин у Facebook, передає УНН.
"Кримський адвокат Валентина Крилова, яка "оптом" брала участь у справі українських військових моряків за призначенням слідства ФСБ, і не оскаржувала постанову про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту трьох поранених моряків, припинила статус адвоката", - зазначив адвокат.
Нагадаємо, 17 липня всім 24 українським морякам російський суд продовжив арешт на три місяці.
25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі у порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили у російські СІЗО в Москві.
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