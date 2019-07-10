Дело политзаключенного Бекирова передано в Красноперекопский суд: заключенный не выдержит «пыточной» перевозки в автозаке

19:54 23.07.2019   Крым

«Центральный райсуд Симферополя» направил уголовное дело крымскотатарского активиста Эдема Бекирова в «Красноперекопский районный суд» Крыма, якобы уголовное дело в отношении Бекирова должно рассматриваться в Красноперекопске, поскольку именно в том районе сотрудники ФСБ России обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой, в хранении которых его обвиняют.

Об этом сообщает Флот 2017 со ссылкой на постановление суда.

«Местом окончания преступлений является место обнаружения боеприпасов и взрывчатых веществ, а именно тайник… в 5 километрах южнее села Рисовое… Место совершения инкриминируемых Бекирову преступлений находится на территории Красноперекопского района Крыма, в связи с чем, уголовное дело неподсудно Центральному районному суду Крыма», - говорится в постановлении суда, копией которого располагает ресурс.

Защита считает, что подсудность в уголовном деле определена неверно, и подала апелляционную жалобу на данное решение.

По словам Бекирова, в случае рассмотрения «уголовного дела» в Красноперекопске, он откажется выходить из камеры, поскольку «не переживет переезд» в автозаке оккупантов, к тому же в условиях содержания в изоляторе временного содержания в Армянске (в Красноперекопске ИВС нет) он также не выживет.

 «Он мне пояснил, что физически не переживет переезд в пыточных условиях автозака, тем более что изолятора временного содержания в Красноперекопске нет, а ближайший находится в Армянске. И даже если он будет содержаться в ИВС, то условия там не отвечают тем, при которых он может выжить. Понимая все риски, Эдем Бекиров пояснил, что откажется выходить из камеры для перевоза его в Красноперекопск, поскольку эта поездка равносильна смерти. Он готов привязать себя к койке в знак протеста», - сказал адвокат Эдема Бекирова Алексей Ладин.



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