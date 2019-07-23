Уряд Молдови затвердив підписання трьох угод про фінансування з ЄС
|21:40 23.07.2019
|Молдова
Уряд Молдови 23 липня затвердив підписання трьох угод про фінансування між Молдовою і Європейською комісією.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
Як заявила прем'єр-міністр Майя Санду після засідання уряду, одна з прийнятих угод передбачає виділення Молдові допомоги для зміцнення верховенства права, підтримки механізмів боротьби з корупцією та реформування судової системи. Як заявила Санду, сума гранту становить 8,9 млн євро.
Друга угода, яку, за словами прем'єр-міністра, Молдова підпише найближчим часом з Європейською комісією, передбачає виділення 23,5 млн євро на підтримку органів місцевого самоврядування.
Крім того, як заявила Санду, Молдова отримає 10,7 млн євро на реалізацію Угоди про асоціацію у соціальній сфері, положень щодо боротьби з насильством та гарантування гендерної рівноправності.
Як відомо, Європейський Союз після зміни влади у Молдові відновив фінансову допомогу країні.
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