Президент Болгарії наклав вето на купівлю в США винищувачів F-16

19:34 23.07.2019   Болгария

Президент Болгарії Румен Радев наклав вето на закон про ратифікацію купівлі восьми нових американських винищувачів F-16.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням БГНЕС.

Радев, колишній командувач військово-повітряними силами, заявив, що запеклі суперечки в парламенті в п'ятницю показали, що умови контракту не були досягнуті і немає суспільної злагоди для цієї покупки.

Угода на $1,26 мільярда може стати найбільшою військовою покупкою Болгарії з часів незалежності.

"Прихильність Республіки Болгарії зобов'язаннями на довгі роки без національного консенсусу і впевненості у взаємоприйнятних умовах договору викликає крайню стурбованість", - сказав Радев.

У 2017 році тимчасовий уряд вибрав винищувачі Gripen шведського виробника Saab, але пізніше угода була скасована, а через рік була започаткована нова процедура.

За словами Радева, важливо, щоб Болгарія отримала "повний пакет обладнання, супутнє обладнання та навчання персоналу".

"Громадськості потрібна певна відповідь щодо того, чи дійсно це передбачено контрактом", - додав Радев.

Парламент може подолати вето президента, для цього потрібно зібрати не менше 121 голосів з 240.



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