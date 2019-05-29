Верховний суд РФ визнав "законним" вердикт українському політв'язню Павлу Грибу

19:14 23.07.2019   Крым

Військова колегія Верховного суду РФ визнала законним вердикт Північно-Кавказького окружного військового суду українському політв'язню Павлу Грибу, засудженому в Росії до шести років колонії загального режиму.

Як передає власний кореспондент  УНІАН у РФ, відповідне рішення винесла трійка російських суддів.

«Рішення Північно-Кавказького окружного військового суду залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення», - сказав один із суддів. 

Павла не доставили до зали суду, він брав участь у процесі по відеозв'язку з СІЗО-4 у Ростові-на-Дону.

Протягом усього засідання Павло не знімав медичну маску з обличчя. Під час засідання він спілкувався з судом українською мовою через перекладача, однак через погану якість зв'язку суддям перекладали лише частину слів. Павло підкреслив, що не визнає провину й що його засудили безпідставно.

«Я не згоден із вироком», - підкреслив Гриб. Виступаючи з останнім словом, він заявив, що, як й інші політичні в'язні, не збирається здаватися. «Рабів у рай не пускають. Слава Україні!», - завершив Павло виступ. Підтримати Гриба прибули дипломати з країн Євросоюзу, консул України, а також кілька москвичів, які відкрито виступають проти російського військового вторгнення в Україну.

Адвокат Марина Дубровіна підкреслила, що рішення незаконне, необгрунтоване й прийняте на підставі зізнань, які були вибиті з Павла під тортурами і від яких він пізніше відмовився. Вона повідомила, що пізніше Гриб вказав, що до нього застосовувався фізичний вплив особами, що викрали його 24 серпня 2017 року в Гомелі.

«Гриб також заявив про застосування до нього насильства та тримання в спортзалі УФСБ РФ по Смоленській області в місті Ярцеве 25 серпня 2017 року», - сказала адвокат. Дубровіна повідомила, що Гриба після викрадення вивезли на територію РФ і після перетину кордону побили в лісі.

«Під час викрадення його душили й били. До нього також застосовували фізичну силу після того, як його передали іншим співробітникам», - сказала вона. Пропустить через 7 Адвокат підкреслила, що в будівлі УФСБ РФ Павла добу тримали без води та їжі в спортзалі прикутим до шведської стінки або 32-кілограмової гирі.

«Йому погрожували й намагались підвішувати догори ногами на шведській стінці», - підкреслила Дубровіна й додала, що таким чином слідчі змусили визнати свою провину.

Як повідомлялося раніше, про затримання Гриба стало відомо 28 серпня 2017 року, коли про це заявив його батько, тодішній член громадської ради Державної прикордонної служби України.

За словами батька, 24 серпня 19-річний юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч із Тетяною Єршовою, з якою познайомився та спілкувався лише в соціальних мережах. Дівчина повинна була приїхати на зустріч із Росії. Пізніше стало відомо, що українця тримають у СІЗО в Краснодарі. Російські слідчі звинувачували його в нібито підготовці теракту на шкільній лінійці в Сочі. У Павла тяжке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування. Влада Росії не допускає українських лікарів до Павла в СІЗО. 22 березня 2019 року Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив українця до шести років колонії загального режиму за звинуваченням у нібито «пособництві тероризму». 1 липня Павлу виповнився 21 рік.
 



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