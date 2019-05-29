Подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чечне, совершили марш по пересеченной местности и прибыли на полигон для участия в тактическом учении по уничтожению условного незаконного вооруженного формирования (НВФ).

После попытки ночной атаки «противника» с целью выбить обороняющиеся войска с ключевых позиций мотострелки блокировали и ликвидировали НВФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В результате организованной глубокоэшелонированной обороны и спланированного огневого поражения военнослужащие огнем из 152-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» и реактивных систем залпового огня «Град» успешно поразили все цели, имитирующие живую силу и бронетехнику противника.

Кроме того, мотострелки отработали элементы ведения маневренной обороны, передислокации мобильных тактических групп в несколько горных районов с целью предотвращения внезапного нападения условных террористов.

На учение привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.