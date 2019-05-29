Мотострелки ЮВО в Чечне отразили ночную атаку условного НВФ
|22:10 23.07.2019
|Россия
Подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чечне, совершили марш по пересеченной местности и прибыли на полигон для участия в тактическом учении по уничтожению условного незаконного вооруженного формирования (НВФ).
После попытки ночной атаки «противника» с целью выбить обороняющиеся войска с ключевых позиций мотострелки блокировали и ликвидировали НВФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В результате организованной глубокоэшелонированной обороны и спланированного огневого поражения военнослужащие огнем из 152-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» и реактивных систем залпового огня «Град» успешно поразили все цели, имитирующие живую силу и бронетехнику противника.
Кроме того, мотострелки отработали элементы ведения маневренной обороны, передислокации мобильных тактических групп в несколько горных районов с целью предотвращения внезапного нападения условных террористов.
На учение привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.
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