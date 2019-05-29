В Каире состоялась трехдневная заключительная конференция по проведению совместного российско-египетского учения войск противовоздушной обороны (ПВО) «Стрела дружбы-2019».

Представители командования Южного военного округа (ЮВО) и министерства обороны Арабской Республики Египет подписали итоговый протокол конференции, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Военнослужащие двух стран обсудили вопросы подготовки и проведения совместного мероприятия, состав привлекаемых сил и средств от войск ЮВО и Арабской Республики Египет.

В течение двух недель военнослужащие ЮВО в составе подразделений ПВО на полигоне учебного тактического центра войск ПВО Египта отработают учебно-боевые задачи.

Согласно замыслу мероприятия, смешанные расчеты ПВО, состоящие из российских и египетских военнослужащих, на военной технике Египта выполнят упражнения боевых стрельб.

Первое совместное российско-египетское учение войск ПВО «Стрела дружбы-2019» пройдет в конце октября – начале ноября 2019 г. на территории Арабской Республики Египет.

Всего в мероприятии примут участие около 100 военнослужащих из состава соединений и воинских частей 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Совместное учение проводится с целью обмена опытом между военнослужащими, развития и укрепления военного и военно-технического сотрудничества двух стран.