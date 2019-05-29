В Каире состоялась заключительная конференция по проведению совместного российско-египетского учения «Стрела дружбы-2019»
|20:38 23.07.2019
|Россия
В Каире состоялась трехдневная заключительная конференция по проведению совместного российско-египетского учения войск противовоздушной обороны (ПВО) «Стрела дружбы-2019».
Представители командования Южного военного округа (ЮВО) и министерства обороны Арабской Республики Египет подписали итоговый протокол конференции, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Военнослужащие двух стран обсудили вопросы подготовки и проведения совместного мероприятия, состав привлекаемых сил и средств от войск ЮВО и Арабской Республики Египет.
В течение двух недель военнослужащие ЮВО в составе подразделений ПВО на полигоне учебного тактического центра войск ПВО Египта отработают учебно-боевые задачи.
Согласно замыслу мероприятия, смешанные расчеты ПВО, состоящие из российских и египетских военнослужащих, на военной технике Египта выполнят упражнения боевых стрельб.
Первое совместное российско-египетское учение войск ПВО «Стрела дружбы-2019» пройдет в конце октября – начале ноября 2019 г. на территории Арабской Республики Египет.
Всего в мероприятии примут участие около 100 военнослужащих из состава соединений и воинских частей 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.
Совместное учение проводится с целью обмена опытом между военнослужащими, развития и укрепления военного и военно-технического сотрудничества двух стран.
Ще на цю тему:
Мотострелки ЮВО в Чечне отразили ночную атаку условного НВФ
Вертолетчики ЮВО выполнили переброску аэромобильных групп на боевых квадроциклах в тыл условного противника
Туреччина посилює охорону кораблів в Середземномор’ї
Связисты ЮВО в ходе тактико-специального учения отразили кибератаку условного противника
В ЮВО проводится плановое комплексное мобилизационное учение
США відправляють війська в Саудівську Аравію
ЮВО: Истребители на учениях перехватили «нарушителя» границы воздушного пространства
ЮВО: Маскировку пунктов управления войсками мониторили с помощью БЛА