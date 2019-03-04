Аннексированные крымские судзаводы готовы построить скоростные катера для туристической отрасли Греции
|17:36 23.07.2019
|Крым
Представители аннексированных судостроительных предприятий «Залив» и «Море» на переговорах с представителями греческой компании, заинтересованной в судостроении и судоремонте, выразили готовность к длительному взаимовыгодному сотрудничеству.
Они сообщили о готовности предложить постройку скоростных катеров для туристической отрасли Греции. Об этом сообщает пресс-служба "министерства" промышленной политики аннексированного Крыма.
Отмечалось, что именно в аннексированном Крыму находится крупнейший сухой док и стапельный комплекс, позволяющие вести одновременное строительство нескольких судов.
«Судостроительные предприятия Республики Крым провели модернизацию производственных мощностей и инфраструктуры, и имеют необходимые компетенции для выполнения заказов заинтересованных предприятий Греции», – проинформировал гостей "Минпрома" Крыма.
По итогу встречи стороны договорились обменяться предложениями по дальнейшему взаимодействию.
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