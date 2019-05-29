Связисты ЮВО в ходе тактико-специального учения отразили кибератаку условного противника
|16:00 23.07.2019
|Россия
Связисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) отразили кибератаку условного противника на учении, которое прошло на полигоне Кадамовский в Ростовской области.
При решении поставленных задач была обеспечена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии условного противника, нарушении функционирования компьютерных сетей из-за вирусных атак и вредоносных программ, а также сетевых атак на каналы связи войск с целью искажения и подмены передаваемой информации, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Кроме того, связисты ЮВО установили связь с использованием коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанций, обеспечили пункты управления видеоконференцсвязью, а также выполнили противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника.
В учении приняли участие более 300 связистов, было задействовано около 40 единиц специальной техники, в том числе модернизированные командно-штабные машины 5-го поколения Р-145БМ1 на базе БТР-80, радиорелейные станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д», портативные станции спутниковой связи «Белозер».
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