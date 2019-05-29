Плановое комплексное мобилизационное учение началось на территории Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО).

Совместно с воинскими частями и военными комиссариатами Волгоградского гарнизона в учении принимают участие представители органов исполнительной власти и местного самоуправления Волгоградской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Будут отработаны вопросы взаимодействия органов военного управления и войск гарнизона с органами местного самоуправления и организациями, а также с другими силовыми структурами, в том числе МЧС, МВД, Росгвардии при выполнении мобилизации на территории области, проведены контрольные занятия и тренировки по мобилизационной подготовке с привлечением гражданского персонала военных комиссариатов и воинских частей.