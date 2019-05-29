Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) выполнили переброску аэромобильных групп мотострелкового соединения ЮВО в Ростовской области в тыл условного противника.

В ходе учения расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили условную диверсионную группу. Для уничтожения диверсантов экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» доставили аэромобильные группы на боевых квадроциклах в заданный район, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Военнослужащие отработали высадку из вертолета при поддержке мотострелков на боевых машинах пехоты БМП-3 и танкистов на танках Т-72Б3.

В тылу условного противника личный состав аэромобильных групп выполнил стрельбы из противотанковых гранатометов РПГ-7В и 30-мм автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе учения применялись имитационные заряды, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.

Всего в учебных мероприятиях приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной техники, а также вертолеты армейской авиации 4А ВВС и ПВО ЮВО.