За дорученням Зеленського погашено заборгованість із зарплати працівникам "Миколаївського суднобудівного заводу"

18:42 23.07.2019   Украина

За дорученням президента України Володимира Зеленського було вирішено питання погашення заборгованості з заробітної плати працівникам державного підприємства "Миколаївський суднобудівний завод" (Миколаїв).

Про це повідомляє у вівторок Офіс президента, передає Інтерфакс-Україна.

"23 липня Державний концерн "Укроборонпром" відзвітував про виконання доручення президента в повному обсязі. За його інформацією, на рахунки державного підприємства "Миколаївський суднобудівний завод" для погашення заборгованості з заробітної плати було перераховано 54,8 млн грн. Крім того, було перераховано 31,7 млн грн для виплат компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату, а також податків і зборів, пов’язаних із розрахунком за оплату праці", - йдеться в оприлюдненому у вівторок повідомленні.

В Офісі президента нагадали, що під час робочої поїздки в Миколаївську область 17 липня Зеленський отримав інформацію про наявність боргів із зарплати перед працівниками цього підприємства. Президент доручив генеральному директору "Укроборонпрому" Павлу Букіну невідкладно вирішити питання погашення цієї заборгованості.



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