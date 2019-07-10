Денісова звернулася до Москалькової щодо невідкладної меддопомоги Бекірову

16:34 23.07.2019   Крым

 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової, щоб вона невідкладно вжила заходів щодо забезпечення меддопомогою кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в анексованому РФ Криму у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки.

Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Так, вона повідомила, що стан здоров’я Бекірова погіршився.

"Утримуваному у "ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Республике Крым и г.Севастополю» кримському татарину Едему Бекірову, якого затримали співробітники російського ФСБ на пункті пропуску "Чонгар"» у грудні 2018 року, стає гірше", - написала Омбудсмен.

Вона нагадала, що Бекіров – інвалід першої групи, страждає на цукровий діабет, біль у серці, задуху. За її словами, вчора він "не зміг навіть вийти до свого адвоката через защемлення спинного нерва". Кожен день перебування Бекірова в умовах СІЗО становить ризик його життю, додала Денісова.

"Не дивлячись на те, що Едем Бекіров хвора людина, за рішенням "Верховного суду Криму", розгляд його справи відбуватиметься в "Красноперекопському районному суді Криму". А це чотири години їзди в автозаку з Сімферополя. У його критичному стані тривала дорога є небезпечною.

Тому я звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з тим, щоб вона невідкладно вжила заходів щодо забезпечення Едема Бекірова медичною допомогою, а також посприяла його участі у судових засіданнях без ризику для його здоров’я", - заявила Омбудсмен.

Як  повідомлялося раніше, Європейський суд з прав людини зобов’язав уряд Росії провести незалежний медичний огляд кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в'їзді в окупований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі. Наразі арешт Бекірова продовжено до 12 серпня.

У червні цього року ФСБ Росії завершила слідство у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в анексованому РФ Криму у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, йому висунули "обвинувачення" в остаточному варіанті.

 



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