Міністерство оборони Туреччини посилило охорону кораблів, що перебувають в Східному Середземномор’ї та здійснюють там геологічну розвідку.

Про це Міноборони Туреччини повідомляє на своїй сторінці у Тwitter, передає Укрінформ.

«Командування ВМС відповідає за бурові кораблі у Східному Середземномор'ї; з повітря БПЛА AYR BAYRAKTAR TB-2, морські патрульні літаки і морські вертольоти; з води – фрегат, корвет і штурмові судна; підводні човни здійснюють постійне конвуювання», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Туреччина здійснює геологорозвідку покладів нафти та газу в Середземному морі, біля берегів Кіпру, що викликало обурення ЄС. Рада міністрів ЄС із закордонних справ 15 липня прийняла резолюцію у зв’язку із продовженням турецькою владою дій з незаконного буріння шельфу у територіальних водах Кіпру та запровадила обмежувальні заходи проти Туреччини. Але в Анкарі заявили, що не мають наміру відмовлятися від ведення геологорозвідки і захищатимуть як власні права на континентальний шельф у Східному Середземномор'ї, так і права та інтереси турків-кіпріотів на острові Кіпр.