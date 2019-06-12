На Одещині на два дні перекриють узбережжя через випробування зброї
|16:12 23.07.2019
|Украина
У період з 24 до 25 липня в Одеській області обмежено доступ до деяких місць на узбережжі Чорного моря - від населеного пункту Миколаївка (Балабанка) до населеного пункту Лебедівка - через випробування зброї з бойовими стрільбами.
Про це повідомляється на офіційному сайті Татарбунарської райдержадміністрації, передає Укрінформ.
"У зв'язку з проведенням випробувань з бойовими стрільбами повідомляємо про небезпеку на узбережжі Чорного моря - від населеного пункту Миколаївка (Балабанка) до населеного пункту Лебедівка (включно) з 7 год. 24 липня до 23 год. 25 липня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Райдержадміністрація застерегла від перебування громадян "у вказаному районі у визначені терміни".
Як повідомлялося, півтора місяця тому командування Державного випробувального полігону розміщало повідомлення на офіційному сайті Татарбунарської РДА "про проведення з 12 по 14 червня 2019 року випробувань з бойовими стрільбами". Тоді було обмежено доступ до мисів Калфа, Льодники та 1-10 кілометра морської коси від н.п. Лебедівка.
У червні підприємства Укроборонпрому здійснювали випробування реактивних систем "Вільха-М" та "Вільха-Р", які є модернізацією "Вільхи", що знаходиться у серійному виробництві.
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