В праздновании Дня ВМФ в аннексированном Севастополе примут участие около 40 самолётов и вертолётов
|15:28 23.07.2019
|Севастополь
В военно-спортивном празднике в Севастополе, посвященном Дню Военно-Морского Флота России, примут участие около 40 самолётов и вертолётов морской авиации Черноморского флота и армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
Летательные аппараты будут задействованы в 10 из 19 эпизодов праздника, среди которых его открытие, авиационная доразведка противодесантной обороны «противника» с истребительным прикрытием, поиск и уничтожение подводных лодок противолодочной авиацией, нанесение ракетного удара по отряду боевых кораблей, авиационная огневая подготовка высадки десанта, авиационное огневое сопровождение действий войск десанта на берегу, спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие, и групповой прыжок парашютистов с дымами и флагами, сообщает пресс-служба Минобороны России.
К участию в праздновании Дня ВМФ привлекаются фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты-разведчики Су-24МР, штурмовики Су-25, многофункциональные истребители Су-27, Су-30 и Су-34, противолодочные самолёты-амфибии Бе-12, военно-транспортные самолёты Ан-26, вертолёты Ка-52, Ми-8 и Ка-27 в противолодочном и спасательном вариантах.
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